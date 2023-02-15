"Животные более гуманные": военный психолог объяснила зверства российских солдат

За почти год полномасштабной войны россияне продемонстрировали, кем они являются на самом деле, совершая зверские вещи на оккупированных территориях Украины. Таким действиям трудно найти объективное обоснованное объяснение, однако некоторые психологи называют это завистью.

Почему россияне совершают такие зверства в Украине

По словам Ольги, в этом случае не работает никакая психология, потому что объяснить такие ужасающие вещи трудно.

"Когда деоккупировали Бучу и Ирпень, мы как патрульная полиция (в марте Ольга присоединилась к патрульной полиции в Киеве - ред.) заходили после военных. То, что увидел весь мир, мы увидели первыми. Мы обсуждали это с коллегами, и не нашли ответа. Это либо вседозволенность, либо какие-то искривленные модели воспитания, либо все вместе", - рассказывает она.

Эксперт говорит, что это можно объяснить завистью или злобой, однако точно не человека разумного.

"Потому что человек разумный не будет никого пытать из-за злости и зависти. Он подумает, что ему нужно сделать, чтобы иметь желаемое. Это идет критическое мышление. Ну хорошо. Ты завидуешь, злишься. Ну разрушь дом. У тебя такого нет, и у кого-то такого не будет. Но зачем ты насилуешь ребенка, убиваешь семью?!" - возмущается она.

По мнению психолога, в случае с оккупантами даже описание "животные" не подойдет, потому что животное руководствуется инстинктами защиты своей жизни или своего потомства.

"Наверное, не все россияне такие. Однако остальные не отрицают действия российских солдат. Это молчаливое согласие, значит они - сообщники", - размышляет специалист.

Об общении с пленными россиянами

За всю свою практику Ольге не приходилось вести диалог с пленными оккупантами, но она и рада этому. Женщина убеждена, что не смогла бы оказать врагу профессиональную помощь. Хотя по кодексу психолога, они должны помогать всем нуждающимся.

"У меня была одна болезненная ситуация. В начале марта крупнокалиберная ракета прилетела в мою школу, где училась я, моя сестра, сейчас учится дочь. Школа была частично разрушена. Тогда у меня произошел перелом", - делится переживаниями Ольга.

Это задело ее как человека, также имеющего свою боль и свои страдания, а не как профессионала.

"У меня, знаете, такая злоба! Сейчас я выхожу из профессиональной позиции. Я говорю как человек, который тоже страдает. Я не смогла бы оказать помощь врагу на то время, а сейчас тем более, потому что мы платим очень высокую цену", - убеждена она.

Однако у Ольги есть знакомые военные, которые брали в плен врагов. Она рассказывает, что украинские военные относятся к ним гуманнее, чем россияне к нашим пленным.

"Хотя я общалась с нашими, которые брали в плен. Наши не издеваются, я вам скажу. Да, немного лица подкорректируют... Но так, как обращаются россияне с украинскими пленными, - такого нет", - говорит Ольга.