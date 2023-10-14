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Психолог рассказала, как забыть бывшего и начать жить дальше

Суббота 14 октября 2023 19:28
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Психолог рассказала, как забыть бывшего и начать жить дальше Как перестать страдать за бывшим (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Ирина Кулик

Разрыв отношений может быть трудным процессом и в некоторых случаях привести к проблемам с физическим и психическим здоровьем. Расставание особенно тяжело дается, если вы все еще испытываете чувство к бывшему.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост психолога Ирины Кулик в Instagram.

Позвольте себе поскучать

Переживания боли и горя являются нормальными после разрыва. Позвольте себе это почувствовать.

К тому же бывает, скучая по всему приятному из прошлого, ты невольно забываешь, что в нем было еще и много неприятного.

Подумайте о положительном

Сосредоточьтесь на положительных аспектах вашей жизни, которые остаются, и тех возможностях, которые открываются.

Найдите поддержку

Психолог советует поговорить с друзьями или специалистами, которые могут вас поддержать.

Не следует отказываться от помощи тех людей, которые искренне сопереживают и желают поддержать.

Именно их присутствие в твоей жизни поможет почувствовать себя важным и вспомнить, что мир не вращается только вокруг него.

Займитесь собой

Сосредоточьтесь на своем физическом и психологическом здоровье, занимаясь спортом, медитацией, или развивая новые интересы.

Удалите напоминание

Уберите или скройте вещи, напоминающие вам о прежних отношениях.

Избавься от вещей, напоминающих о нем. Футболки и худые, фотографии и игрушки - если ты перестанешь сталкиваться с материальными носителями памяти о нем, то будешь готова отпустить его и физически.

Найдите новый смысл жизни

Определите свои цели и займитесь тем, что делает вас счастливыми. Если вы будете заняты, то вероятнее всего, будете иметь меньше времени на мысли о бывшем. Но это не значит, что нужно загрузить себя работой и работать сверхурочно.

Ранее мы сообщали, как выбрать психолога, который действительно поможет, а не усугубит проблему.

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