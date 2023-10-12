Психолог назвала способ, который поможет чувствовать себя счастливыми

Наверное, не встретишь такого человека, который не хотел бы чувствовать себя счастливым. Чувство счастья во многом зависит от поведения, образа мышления и привычек.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост психолога Ирины Кулик в Instagram .

Как быть счастливым

Психолог советует попробовать закрыть глаза и вспомнить тех людей, которые есть в вашей жизни. Вспомните их улыбку, теплые слова и объятия, веселые путешествия и прогулки.

"И вы почувствуете внутри тепло и улыбку на лице - это и есть счастье. Оно всегда в нашем сердце. Просто стоит к нему прикоснуться", - говорит эксперт.

Следует помнить, что счастье в простых вещах, которым многие просто не замечают.

Как наслаждаться жизнью

Забудьте о необходимости производить хорошее впечатление на других

Необходимо перестать напрягаться в попытке быть не таким, каким вы есть на самом деле.

Нравиться всем вокруг - просто невозможно. Те, кто вас действительно любит и ценит, очень хорошо знают вас настоящего и будут любить - вопреки всему.

Не бойтесь перемен

Изменения - это нормально, они необходимы нам, чтобы двигаться дальше. Изменения невозможно спрогнозировать, но следует научиться гибкости и покою в восприятии нового.

Забудьте о потребностях всегда доказывать свою правоту

Многие готовы доказывать свою точку зрения даже под угрозой разрыва прекрасных отношений, причиняя боль и создавая стресс. Однако оно того не стоит.

Отпустите чувство вины

Чувство вины сопровождает нас всю жизнь. Сначала мы что-то должны родителям и учителям, потом - любимым, детям, коллегам. Избавьтесь от чувства вины и сразу станет легко дышать.

Избегайте общения с токсичными людьми

Токсические люди могут быть вашими коллегами или членами семьи. После разговора с ними вы чувствуете усталость, раздражение, опустошение, душевную боль. Старайтесь видеть и слышать этих людей как можно реже. Жизнь коротка, пусть найдут себе другую жертву.