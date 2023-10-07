Как выбрать психолога, который на самом деле поможет, а не усугубит проблему

Хронический стресс, страх и эмоциональное истощение от войны ухудшают психическое состояние украинцев. Многим трудно признать, что они уже самостоятельно справляться и нуждаются в помощи. А те, кто уже готов пойти к психологу, не знают, как правильно выбрать квалифицированного специалиста.

О том, как это сделать, чтобы процесс терапии был максимально эффективным, рассказала психотерапевт Надежда Волченская для РБК-Украина.

Как найти "своего" специалиста

"Психолог должен быть не только специалистом, но и человеком, с которым вам будет комфортно общаться и которому легко довериться. Будьте готовы, что это может занять определенное время, не всегда получается найти специалиста с первого раза, но этому следует уделить должное внимание", - объясняет психотерапевт.

Она советует узнать следующую информацию, прежде чем записаться на прием:

образование специалиста - у психолога или психотерапевта должно быть высшее профильное психологическое, а у психиатров - медицинское образование

есть ли личная терапия и супервидение

опыт работы с вашим запросом

Найти сайт или рабочий профиль специалиста можно в интернете. Также следует почитать отзывы о работе. Это позволит увидеть, как ведет себя человек в общении, какие мысли транслирует, и определить, приятно ли вам будет общаться с конкретным психологом.

"Следует также обращать внимание на свои ощущения во время первой встречи. Не стоит бояться спрашивать о том, как будет происходить психотерапия, что вы будете делать, что нужно от терапевта, а что от вас. Также важно дать себе ответ, хочется ли вам именно с этим специалистом проходить психотерапевтический процесс", - говорит Волченская.

Как подготовиться к первой сессии с психологом

Нужно понять, что ощущение определенного испуга или перегрузки эмоциями - это нормально. Перед и после сессии следует высвободить немного времени, чтобы обдумать ваши цели и запросы.

"Во время первой сессии вы знакомитесь со специалистом, его методами работы и решаете, подходит ли такая терапия вам. Вы можете не рассказывать всего во время первой встречи, если не готовы", - говорит психотерапевт.

Настроиться перед сеансом с психологом помогает желание перемен сегодня и сейчас. Конечно, речь идет о микроизменениях, которые в конечном счете приводят к огромным трансформациям. Микроизменение - это посмотреть на ситуацию под другим углом, заметить свои чувства раньше появления реакции, пережить эмоциональный опыт другим способом.

Как определить свой запрос

Не обязательно иметь ключевой вопрос, который вы хотите решить. Очень часто подлинный запрос формируется во время первых встреч с психологом. Достаточно обозначить ситуацию или тему, которую вам хочется или необходимо изучить. Ваш интерес к психотерапии является достаточно важным поводом для обращения, но четкий запрос действительно делает процесс терапии более эффективным.

"Часто люди обращаются к психологу, описывая проблему как "я хочу быть счастливым" или "мне кажется, я в тупике" или "мне плохо, и я хочу, чтобы стало лучше". Для более эффективного лечения лучше пытаться конкретизировать свою проблему", - объясняет специалист.

Помочь в этом могут вопросы: "Что я хочу, чтобы происходило в моей жизни?", "Что я хочу, чтобы в моей жизни прекратило свое существование или уменьшилось?" и "Что я считаю мне нужно начать делать, но выбираю делать другое?"

Чаще всего запрос на изменения в таких вопросах как: коммуникация с окружающими, любовь к себе, вредные зависимости, романтические и семейные отношения, самопознание и понимание собственных эмоций.

"Попробуйте проанализировать разные сферы своей жизни, прислушиваясь к своим ощущениям. Подумайте о том, чего бы вы хотели достичь, какой вы видите свою жизнь в будущем и чего вы хотите для себя. Крайне важно оставаться честной с собой и в дальнейшем изложении запроса терапевту", - подчеркивает Волченская.

Начните с конкретной проблемы. Постарайтесь определить ее как можно более четко и конкретнее. Также можно определить для себя долгосрочные и краткосрочные целые терапии. Например, краткосрочная цель: "я хотел бы, чтобы мне было проще общаться с коллегами", долгосрочная - "я хотела бы стать менее тревожной".

Подумайте, чего вы хотите достичь, как чувствоваться, что хотели бы изменить - это поможет выбрать направление.

Настройтесь на длительную терапию

"Не ждите, что психолог даст вам ответы и примет решение за вас - скорее это точный признак, что вы не у специалиста. Задача психолога - сопровождать вас в поиске ответов на свои вопросы, поскольку кроме вас никто не знает их, а также давать инструменты самостоятельного поиска этих ответов. Приготовьтесь внимательно слушать и слышать специалиста. Поймите, что терапия - это долгий путь", - говорит психотерапевт.

Будьте готовы, что процесс иногда может быть тяжелым и неприятным, но в результате вы придете к настоящим ответам и приятным результатам.

Нужно прислушиваться к себе, как и в любых отношениях, если что-то идет не так - сразу надо об этом говорить.