Три признака того, что ваш психолог ведет себя непрофессионально

Из-за войны много украинцев вынуждены обращаться к психологу за помощью. Однако иногда можно встретить низкоквалифицированного специалиста, или даже шарлатана, который не способен решить проблему человека, просто тянет с него деньги.

О том, какие три вещи не должен допускать профессиональный психолог во время терапии, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Центра психологии и развития Kyivdvoryk в Instagram.

Какие вещи не может допускать психолог в терапии

"Психолог - это человек, которому можно рассказать о своих глубочайших переживаниях. Эти отношения строятся на доверии и взаимном уважении, а также имеют определенные правила. Психологи и психотерапевты имеют этический кодекс, соблюдать который очень важно, ведь в противном случае это вредит процессу терапии и лечению клиента", - объясняют эксперты.

Они называют несколько критических нарушений этики, на которые важно обращать внимание клиента во время психологической терапии.

Осуждение или безразличие

"Мы все очень разные, каждый человек имеет свои ценности и стиль жизни. Внутренние ориентиры, которые есть у клиента, могут не совпадать со взглядами терапевта, но осуждать клиента за его взгляды, или навязывать свои - абсолютно неприемлемо", - отмечают эксперты.

Эмпатия - это также очень важная черта для психолога. Если специалист относится к вашим проблемам с безразличием, или даже пренебрежительно, это негативно влияет на терапию.

Сплетни

Для психологов и психотерапевтов очень важно не принимать одновременно в терапию людей, которые имеют определенные отношения между собой (например, отдельно консультировать мужчину и женщину, переживающих кризис в отношениях), или уже имеют определенные отношения с терапевтом.

Однако иногда во время консультации психолог может выяснить, что некоторые его клиенты знакомы между собой. Если такая ситуация произошла с вами и психолог начинает вам рассказывать новости из жизни другого человека, сплетничать или делиться своим личным мнением о клиенте - это очень грубое нарушение этики.

Указания, как действовать

Незваные советы можно услышать от родственников и друзей, что часто связано с невозможностью выдержать наши эмоции, с желанием найти быстрое и универсальное решение проблемы. В психологическом консультировании это недопустимо.

"Психолог или психотерапевт - это профессионал, который дает инструменты и вместе с клиентом ищет индивидуальный путь к исцелению. С клиентом вместе можно выполнять терапевтические техники, домашние задания, вместе выводить гипотезы и проверять их. Но ни в коем случае нельзя давать директивные указания о том, как действовать или общаться с другими людьми", - объясняют эксперты.