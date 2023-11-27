Психолог рассказала, как стать интересным собеседником и поддержать любую беседу

Стать мастером слова и поддержать любой разговор не так сложно, если знать несколько общих правил. Интересный собеседник всегда умеет правильно строить диалог, находит нужные слова для того, чтобы выходить из любой ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram психолога Ирины Кулик.

Активно слушайте

Эксперт советует показывать интерес к тому, что говорит ваш собеседник. Слушайте внимательно, задайте вопросы и проявляйте заинтересованность.

Выведите себе какую-нибудь формулу: если монолог длится несколько минут и собеседник с интересом слушает, то можете продолжать, если нет, то остановитесь и попросите его рассказать о чем-нибудь.

Поделитесь своим опытом

Следует делиться собственными историями, мнениями и экспертными знаниями. Это может привести к интересному обмену мнениями и расширению горизонтов обеих сторон.

Найдите общие темы

Ищите общие интересы или интересующие обоих темы. Это создаст основу для более глубокого и плодотворного обсуждения.

Будьте эмпатическими

Психолог советует проанализировать понимание и сочувствие мыслям и чувствам собеседника. Нужно поддерживать и понимать его точку зрения.

Откройтесь для нового

Будьте открыты к новым идеям, взглядам и опыту вашего собеседника. Это будет способствовать лучшему обмену информацией и углублению диалога.

Помните о невербальной коммуникации

Ваша мимика, жесты, тон голоса тоже имеют значение. Ирина Кулик говорит, что лучше придерживаться вежливой и открытой позиции, это поможет поддержать приятную атмосферу во время общения.

Развивайте свои интересы

Чем больше вы знаете и интересуетесь, тем больше вы можете обсуждать. Расширяйте свои знания и интересы, чтобы иметь больше возможностей для увлекательных разговоров.