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Психолог рассказала, зачем на самом деле нужна семья

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Пятница 11 августа 2023 19:22
Психолог рассказала, зачем на самом деле нужна семья Зачем нужна семья (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Ирина Кулик

Самым ценным сокровищем для каждого человека является семья. Можно иметь хороших друзей и знакомых, но только семья дает ощущение защищенности и потребности на всю жизнь. Поэтому важно знать, почему нужно ценить родных.

Об этом сообщила психолог Ирина Кулик в Instagram.

Поддержка и развитие

По словам специалиста, семья оказывает человеку эмоциональную и психологическую поддержку, способствующую здоровью и сбалансированному развитию. Поэтому важно ценить родных, ведь только они могут желать вам добра.

Любовь и причастность

В семье каждый человек ощущает любовь, причастность и безопасность. Это способствует улучшению нашей самооценки и добавляет уверенность в себе.

Воспитание и обучение

Важно помнить, что семья является основной средой для обучения и воспитания детей, где они учатся ценностям, навыкам и социальным нормам.

Сохранение культурных традиций

Семейные традиции передаются из поколения в поколение, помогая сохранить культурное наследие. У каждой семьи свои традиции и обычаи, поэтому каждая уникальна по своему.

Партнерская поддержка

Семейные связи обеспечивают партнерскую поддержку и помогают преодолеть жизненные трудности. Поэтому в случае возникновения проблем в жизни нужно обращаться к родным, ведь именно они всегда помогут.

Уменьшение чувства одиночества

Семья дает нам связь с близкими людьми, снижая чувство одиночества и изоляции. Родные люди всегда выслушают и дадут советы.

Поддержка социальной стабильности

Прочная семья способствует стабильности общества, поскольку она формирует здоровую индивидуальность, способную к положительному вкладу в общественную жизнь.

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