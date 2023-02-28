Педиатр предупредила об опасности резиновых игрушек в ванной для здоровья ребенка
Многие родители дают своим малышам поиграть с резиновыми игрушками во время купания в ванной, превращая процесс в веселую забаву для крохи. При этом очень важно не забывать, что игрушечные утята, лягушки и мячики могут нести угрозу для здоровья ребенка из-за накопившейся внутри плесени.
Об этом рассказала врач-педиатр Наталия Склярчук в своем Instagram.
Медик отмечает, что процесс мытья и сушки резиновых игрушек, к сожалению, далеко не всегда дает положительный эффект, и добиться желаемого результата очень не просто.
"На самом деле полностью выжать воду и высушить резиновую игрушку изнутри невозможно, как вы бы ни старались, то есть все микробы продолжают размножаться и размножаться дальше", - пишет она.
Внутри резиновых игрушек, с которыми купаются дети, из-за влаги может накапливаться плесень (фото: instagram.com/dr_natalie_sklr)
Украинский педиатр в этом контексте приводит историю одного ребенка, который чуть не лишился зрения из-за плесени внутри игрушек, с которыми купался.
Инцидент был проиллюстрирован писательницей и блогершей Эйден Стронг в Instagram снимками пострадавшего малыша.
В публикации говорится, что однажды после купания маленького мальчика с резиновой уткой мама заметила, что у сына покраснели глаза. Женщина решила, что причиной могла быть попавшая на глаза вода из ванны или из игрушки, что вызвало раздражение.
Родители отправились в больницу, где врач осмотрел ребенка и назначил капли для глаз. Мол, это простой конъюнктивит.
У малыша покраснел глазик и появилась сыпь после того, как в него брызгнула вода из игрушки, внутри которой была плесень (фото: instagram.com/edenstrong.no.shame)
Однако дома закапывание не улучшило ситуацию - глаза у мальчика сильно отекли, увеличились в размере, и покраснение уже распространилось на щеку.
Снова бросились в клинику. Наблюдалась лихорадка, глаза у сына покраснели, ребенку провели компьютерную томографию и было подозрение на потерю зрения.
"К счастью, история имела счастливый конец, но что пережили родители за долгое время лечения - я вообразить не могу. Вы еще хотите купить резиновую игрушку для ванны?" - рассказывает Склярчук.
Маленькому мальчику оказали помощь в больнице (фото: instagram.com/edenstrong.no.shame)
Также педиатр обращает внимание, что мама этого мальчика визуально не наблюдала никакой плесени внутри игрушек - якобы все было чисто.
"Тем не менее, большое количество бактерий там есть, просто мы глазом не видим", - подчеркивает врач.
Напомним, ранее мы рассказывали, как почистить резиновые игрушки ребенка, чтобы избежать появления на них грибка и плесени.
Добавим также, недавно педиатр озвучила список самых опасных игрушек для детей.