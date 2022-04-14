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Оренда - майже 400 тисяч на місяць: фото дому, де увесь час ховався Медведчук

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Київ, Четвер 14 квітня 2022 18:11
Оренда - майже 400 тисяч на місяць: фото дому, де увесь час ховався Медведчук Колаж РБК-Україна: Віктор Медведчук ховався в розкішному будинку в Києві
Автор: Світлана Мащенко

Після втечі з-під домашнього арешту 27 лютого Віктор Медведчук увесь час ховався в Києві на Печерську в розкішному будинку за адресою вулиця Яслинська 11-В. Там він перебував до остаточної спроби втечі, коли був затриманий 12 квітня.

Як виглядає будинок, де нардеп від ОПЗЖ, звинувачений в держзраді, ховався півтора місяця - читайте нижче в матеріалі Styler.

Як з'ясувалося кум Путіна ховався у будинку, де вартість оренди будівлі площею 772 кв. метрів - 384 тисячі гривень на місяць.

На даху є тераса, а всередині - гігантська гардеробна, в якій можна загубитися.

Оренда - майже 400 тисяч на місяць: фото дому, де увесь час ховався МедведчукОренда - майже 400 тисяч на місяць: фото дому, де увесь час ховався МедведчукОренда - майже 400 тисяч на місяць: фото дому, де увесь час ховався МедведчукОренда - майже 400 тисяч на місяць: фото дому, де увесь час ховався Медведчук

"Зроблений з любов'ю для себе з максимально продуманим плануванням", - сказано на сайті Dom.ria.com.

В описі також сказано, що дім зараз знятий.

Оренда - майже 400 тисяч на місяць: фото дому, де увесь час ховався МедведчукОренда - майже 400 тисяч на місяць: фото дому, де увесь час ховався МедведчукОренда - майже 400 тисяч на місяць: фото дому, де увесь час ховався Медведчук

Охоронець Віктора Медведчука розповів, що в розмові з жінкою Оксаною Марченко Медведчук казав, що ФСБ РФ "усе зроблять та допоможуть". Втеча планувалася через Придністров'я, бо Білорусь та Росія вже закриті.

Раніше ми писали, що жінка Медведчука об'явилася і записала вимогу до Володимира Зеленського.

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Віктор Медведчук
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