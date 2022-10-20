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Путин вышел из бункера и взялся за оружие: видео

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Рязань, Четверг 20 октября 2022 19:17
Путин вышел из бункера и взялся за оружие: видео Фото: президент России Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Президент России Владимир Путин посетил военный полигон, на котором проверил подготовку мобилизованных и пострелял из снайперской винтовки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что сегодня Путин приехал на военный полигон под Рязанью и проверил практические занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке. Министр обороны Сергей Шойгу отчитался о том, как мобилизованные проходят курс боевой подготовки.

Также сообщается, что на полигоне Путин взялся за оружие и сделал несколько выстрелов из снайперской винтовки СВД.

Напомним, ранее на этой неделе Путин ввел военное положение на оккупированных территориях Украины, а также распорядился набрать на них так называемую территориальную оборону.

Президент США Джо Байден уверен, что Путин загнал себя в тяжелое положение и его единственным инструментов в войне остается террор против украинцев.

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