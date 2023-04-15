7 надежных способов приучить малыша есть овощи и фрукты: советы педиатра

Ребенку для полноценного развития нужно здоровое питание, богатое овощами и фруктами. Но малыши, обычно, отказываются от такой пищи, а принуждение наоборот вызывает отвращение от этих продуктов.

О том, как можно приучить ребенка есть овощей и фруктов, рассказал педиатр Игорь Мельник на своей странице в Instagram .

Как приучить ребенка к овощам и фруктам

"Поощрение вашего ребенка есть больше фруктов и овощей имеет решающее значение для его общего состояния здоровья. Как родители вы играете жизненно важную роль в обучении вашего ребенка повадкам здорового питания", - говорит врач.

Мельник делится несколькими способами, которые помогут приучить ребенка есть больше здоровой пищи.

Будьте образцом для подражания

Важно подавать хороший пример, соблюдая здоровую диету. Включайте фрукты и овощи в блюда и закуски. Так ваш ребенок с большей вероятностью будет подражать вам.

Приучайте к овощам с детства

Никогда не рано "познакомить" малыша с этими продуктами. Когда ребенок станет достаточно взрослым, чтобы есть твердую пищу, предложите ему разнообразие овощей и фруктов как часть рациона.

Предлагайте разнообразные варианты

Дети с большей вероятностью будут есть овощи и фрукты, если у них будет выбор из многих вариантов. Предлагайте разнообразные цвета, текстуры и вкусы.

Предлагайте еду в развлекательной форме

Поощряйте ребенка пробовать новые овощи и фрукты, делая это весело. Попытайтесь нарезать продукты в необычной форме и использовать их для создания цветного салата.

Привлекайте ребенка к планированию рациона и приготовлению пищи

Привлекайте малыша к приготовлению пищи. Когда ваш ребенок участвует в процессе, он с большей вероятностью съест то, что сам приготовил. Также поощряйте выбирать овощи и фрукты для блюд.

Не заставляйте есть

Хотя важно поощрять ребенка есть овощи и фрукты, но следует учитывать предпочтения малыша. Не заставляйте ребенка есть то, что ему не нравится, потому что это может спровоцировать негативные ассоциации со здоровой пищей.

Будьте терпеливы

Детям может понадобиться время, чтобы развить вкус к фруктам и овощам. Будьте терпеливы и продолжайте предлагать разные варианты, и ребенок в результате привыкнет к здоровой пище.