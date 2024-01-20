Что нужно знать детям о деньгах в разном возрасте: в МОН назвали главные навыки

В МОН представили Рамку финансовых компетентностей детей и молодежи Украины. Это документ, в котором описаны ключевые финансовые компетентности в возрасте от пяти до 18 лет. Таким образом, у молодого поколения хотят воспитывать финансовую грамотность и закладывать знания, которые станут основой для принятия ответственных финансовых решений.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт МОН.