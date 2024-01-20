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Что нужно знать детям о деньгах в разном возрасте: в МОН назвали главные навыки

Украина, Суббота 20 января 2024 11:15
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Что нужно знать детям о деньгах в разном возрасте: в МОН назвали главные навыки Финансовая грамотность для детей в Украине (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

В МОН представили Рамку финансовых компетентностей детей и молодежи Украины. Это документ, в котором описаны ключевые финансовые компетентности в возрасте от пяти до 18 лет. Таким образом, у молодого поколения хотят воспитывать финансовую грамотность и закладывать знания, которые станут основой для принятия ответственных финансовых решений.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт МОН.

Из чего состоит Рамка

Рамка содержит четыре главных блока:

  • деньги и сделки
  • планирование и управление финансами
  • риски и вознаграждения
  • финансовый ландшафт

В каждом из них в соответствии с разным возрастом ребенка представлены знания, навыки и поведение, которыми он должен обладать. Далее рассмотрим главные навыки детей и подростков в нескольких разделах.

Что нужно знать детям о деньгах в разном возрасте: в МОН назвали главные навыки

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Деньги и сделки

Дошкольное образование:

  • знает, зачем необходимы деньги и какими они бывают
  • знает, что деньги получают за работу
  • знает, что каждую монету и банкноту можно использовать много раз
  • знает, что в разных странах могут использовать разные деньги
  • знает, что банкноты и монеты производит Национальный банк Украины

Начальное образование (4 класс):

  • знает, что деньги важны для жизни семьи
  • знает распространенные формы денег: монеты, банкноты и платежная карта для безналичных расчетов
  • знает пути хранения средств
  • понимает, что банкноты, монеты, а также деньги на карте имеют одинаковую номинальную стоимость
  • осознает, что у людей нет неограниченного количества денег
  • понимает, почему нужно следить за остатком собственных средств
  • знает, что люди, которые хранят средства в банке, могут получить их в кассе или с помощью банкомата
  • понимает, что можно приобрести вещь, рассчитавшись за нее наличными или платежной картой, в том числе и бесконтактно на основе технологии NFC
  • знает, что есть разные виды карт и умеет их отличить: платежная, транспортная, карты торговых сетей и т. п.
  • знает, что оборотные и памятные монеты, несмотря на одинаковый номинал, могут иметь разную стоимость.
  • понимает, что иностранная валюта - это деньги, которые можно использовать для покупки товара или услуги за границей
  • знает, что деньги других стран можно обменять на гривну и наоборот
  • понимает, что разные валюты можно обменять на гривну в разном количестве
  • знает, что иностранную валюту можно приобрести в банке или обменном пункте
  • осознает, что национальная валюта - это один из символов государства

Что нужно знать детям о деньгах в разном возрасте: в МОН назвали главные навыки

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Базовое среднее образование (9 класс):

  • знает, какие формы денег есть в Украине
  • осознает, что люди могут хранить деньги разными способами, в том числе и в банке
  • знает, что с людей могут взимать комиссию за снятие наличных с собственного счета
  • знает, что эмитентом карты может быть как банк, так и небанковское учреждение
  • знает, что можно открывать счета и платежные карты в иностранной валюте для использования за границей
  • знает, что в Украине запрещено производить расчеты в иностранной валюте
  • знает, что можно получать иностранную валюту из-за границы путем перевода
  • знает, какие финансовые учреждения осуществляют обмен валюты
  • имеет представление, что такое обменный курс
  • знает, что курсы валют могут изменяться

Профильное среднее образование (12 класс):

  • понимает роль, которую играют деньги в функционировании государства, развитии экономики
  • понимает, как происходят безналичные операции
  • знает понятие и особенности использования электронных денег
  • знает понятия "фиатные средства" и "виртуальные активы (цифровые валюты)"
  • понимает, что колебания валютных курсов вызваны экономическими и другими факторами; могут повлиять на стоимость товаров, сбережения и прибыль от инвестиций

Планирование и управление финансами

Дошкольное образование:

  • имеет элементарное представление о планировании бюджета
  • знает, что родители или другие законные представители за свою работу получают деньги, а затем определяют, что нужно купить эти средства для семьи.
  • знает, что желаемые покупки можно совершить сейчас или позже

Начальное образование (4 класс):

  • имеет представление о перечне основных доходов и расходов семьи
  • осознает, что обстоятельства непреодолимой силы могут изменить родственные планы бюджета
  • понимает понятия "заработная плата", "доходы" и "расходы"

Базовое среднее образование (9 класс):

  • понимает преимущества финансового планирования и составления бюджета
  • понимает, что нужно отслеживать все поступления и расходы
  • осознает зависимость собственного бюджета от бюджета семьи
  • знает о структуре бюджета: доходы (активные, пассивные) и расходы (обязательные и желаемые, а также регулярные, разовые и непредсказуемые), сбережения
  • осознает необходимость формирования подушки финансовой безопасности для обеспечения финансовой устойчивости в случае непредвиденных обстоятельств

Профильное среднее образование (12 класс):

  • знает разницу между простым учетом расходов и составлением бюджета
  • понимает актуальность мониторинга поступления и расходования денег во времени и направлениях
  • осознает необходимость отделения денег для уплаты регулярных счетов от средств на текущие расходы
  • понимает, почему для построения бюджета важно учитывать средние и долгосрочные перспективы в получении дохода, незапланированные (форс-мажорные) расходы и т. п.

Что нужно знать детям о деньгах в разном возрасте: в МОН назвали главные навыки

Скриншот

Обратите внимание, что каждый раздел разделен на подразделы. В них представлены другие навыки и знания в соответствии с темой и возрастом ребенка. Детальнее ознакомиться с полным документом можно по ссылке.

Раньше мы рассказывали, как правильно инвестировать деньги, чтобы получить прибыль.

Читайте также, как составить финансовый план на 2024 год и зачем он нужен.

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Министерство образования и науки РФ діти
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