Психолог назвала 5 детских травм, которые разрушают жизнь даже во взрослом возрасте
Все мы слышали фразу, что наши проблемы родом из детства. Конечно, изменить свое прошлое мы не в состоянии. Впрочем, мы можем сделать так, чтобы оно не разрушало наше будущее.
Если чувствуете, что у вас есть определенные психологические травмы, следует проработать их со специалистом.
О том, какие детские травмы портят жизнь во взрослом возрасте, рассказала психолог Ирина Денькович на странице в Instagram.
Как влияют детские травмы на дальнейшую жизнь
"В психологии существуют основные детские травмы, которые негативно влияют на наше будущее. Они откладываются в нашем подсознании и мешают двигаться дальше. Побуждают нас выбирать уже устаревший и предполагаемый жизненный сценарий", - объясняет психолог.
Денькович называет главные детские травмы, влияющие на будущее человека.
Травма лишения
Это обесценивание себя, неумение принимать комплименты и похвалу. А также потребность в спасителе, который будет отвечать за вашу жизнь.
Причиной этого становится гиперопека родителей, лишение ребенка самостоятельного права выбора.
Травма унижения
Проявляется в привычке "заслуживать" любовь добрыми поступками, жертвенностью. Постоянное чувство внутренней неполноценности, страх проявить себя подлинную.
Причина этой травмы кроется в родителях, которые критиковали ребенка и постоянно сравнивали его с другими.
Травма брошенного
Во взрослой жизни это проявляется в виде чувства собственной ненадобности, глубокой внутренней пустоты, желания контролировать родных, ревности к партнеру.
Причиной этого стали эмоционально нестабильные родители, ребенку не хватало чувства безопасности.
Травма неприятия
Лицам с этой травмой трудно впустить чужих людей в свою жизнь, постоянное чувство ненужности, размытые личные границы.
Причиной такой травмы стали эмоционально холодные и часто критиковавшие родители.
Травма измены
Во взрослом возрасте возникает гиперконтроль и страх потерять партнера. Также утрата доверия. Это проявляется как в отстранении, так и в "прилипании".
Причиной этого стал отец или мать, ушедшие из семьи, когда потерялся близкий контакт с ребенком.
Раньше мы рассказывали о том, какие поступки взрослых калечат детскую психику.
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