Вот эти 8 ошибок в поведении взрослых калечат детскую психику
Родители, часто этого не осознавая, своими поступками способны покалечить психику ребенка. Иногда эти "невинные" фразы и действие отражаются в памяти малышей на всю жизнь.
Об этом рассказала психолог Ольга Голентовская на своей странице в Instagram.
Какие поступки взрослых травмируют психику детей
"Какие они - всеобъемлющие убеждения, полученные в детстве от значимых взрослых? Получили когда-то, а пользоваться можем до сих пор. И не только относительно себя, но и собственных детей. Поведение взрослых, которая может разрушать детскую психику", - говорит эксперт.
По словам Голентовской, часто такие послания с детства превращаются во внутренний голос, которому человек доверяет.
"Недовольство собой, отсутствие ощущения достижения, постоянное сравнение себя с другими или зависимость от их мнения - имеют истоки именно из глубоких убеждений, получившихся в детстве", - утверждает психолог.
Голентовская ниже приводит, какие фразы взрослых могут травмировать психику ребенка и негативно повлиять на его дальнейшее развитие.
Унижение
- "Надо было тебе дать девичье имя"
- "Тебе на лбу написать, чтобы дошло?"
- "Как можно было таким родиться?"
Перфекционизм
- "Сколько мы вложили в тебя, где результаты?
- "Чем ты хвастаешься, это всем по силам"
- "Какое рисование, лучше полезным займись"
Контроль
- "Никаких секретов между нами, хорошо?"
- "Не надо тебе та девка, я таких знаю"
- "А тебе позволено самостоятельно решать?"
Наказание
- "После того, что ты натворил - никакого доверия"
- "Думаешь, просто одного извинения достаточно"
- "Я не хочу иметь с тобой дела. Не подходи ко мне"
Эмоциональная отстраненность
- "Может, я не умею проявлять свою любовь, но обеспечиваю тебя"
- "Поплачешь и перестанешь"
- "Давай не будем о плохом, я хочу, чтобы мы имели положительную атмосферу в доме"
Эгоизм
- "Какие там у тебя есть деньги? Матери ведь не жалко?"
- "Что все только для тебя?"
- "Сколько болячек имею, а обо мне кто-то думает?"
Гиперопека
- "Поругался с Иваном? Дай его телефон, я разберусь"
- "Не надо тебе тот бокс, еще голову разобьют"
- "Сиди дома, потому что точно заболеешь"
Пессимизм
- "Не влюбляйся, потом будет куча разочарований"
- "Опечалилась? Привыкай, весь мир такой"
- "Будь всегда настороже, потому что вокруг одни подставы"
"Не стоит ли уже оставить эти фразы в прошлом? Следим и за тем, что говорим своим детям. По нашим словам, они видят гораздо более глубокое содержание, как и мы когда-то", - говорит Голентовская.
Раньше мы писали о 10 фразах, которые нельзя говорить ребенку.
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