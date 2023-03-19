Психолог назвала 5 дитячих травм, які руйнують життя навіть у дорослому віці

Якщо відчуваєте, що маєте певні психологічні травми, варто пропрацювати їх зі спеціалістом.

Усі ми чули фразу, що наші проблеми родом із дитинства. Звичайно, змінити своє минуле ми не в змозі. Втім, ми можемо зробити так, аби воно не руйнувало наше майбутнє.

Про те, які дитячі травми псують життя у дорослому віці, розповіла психолог Ірина Денькович на сторінці в Instagram .

Як впливають дитячі травми на подальше життя

"У психології існують основні дитячі травми, які негативно впливають на наше майбутнє. Вони відкладаються в нашій підсвідомості і заважають рухатися далі. Спонукають нас обирати вже застарілий і передбачуваний життєвий сценарій", - пояснює психолог.

Денькович називає головні дитячі травми, які впливають на майбутнє людини.

Травма позбавлення

Це знецінення себе, невміння приймати компліменти і похвалу. А також потреба у рятівнику, який відповідатиме за ваше життя.

Причиною цього стає гіперопіка батьків, позбавлення дитини самостійного права вибору.

Травма приниження

Проявляється у звичці "заслуговувати" любов добрими вчинками, жертовністю. Постійне відчуття внутрішньої неповноцінності, страх проявити себе справжню.

Причина цієї травми криється у батьках, які критикували дитину та постійно порівнювали її з іншими.

Травма покинутого

У дорослому житті це проявляється у вигляді почуття власної непотрібності, глибокої внутрішньої порожнечі, бажання контролювати рідних, ревнощі до партнера.

Причиною стали емоційно нестабільні батьки, дитині бракувало почуття безпеки.

Травма неприйняття

Особам із цією травмою важко впустити чужих людей у своє життя, постійне відчуття непотрібності, розмиті особисті кордони.

Причиною такої травми стали емоційно холодні батьки, які часто критикували.

Травма зради

У дорослому віці виникає гіперконтроль і страх втратити партнера. Також втрата довіри. Це проявляється як у відсторонені, так і в "прилипанні".

Причиною цього став батько або матір, які пішли з сім'ї, втратився близький контакт із дитиною.