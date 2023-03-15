Как правильно реагировать на истерику ребенка: психологи поделились алгоритмом действий
Часто родителям очень трудно справляться с истериками ребенка. В таких ситуациях не действуют ни уговоры, ни угрозы. В этом эмоциональном состоянии малыши очень уязвимы, поэтому взрослым нужно правильно себя повести, чтобы еще больше не травмировать психически ребенка своими действиями.
О том, как следует реагировать родителями на истерики ребенка, что можно и нельзя делать взрослым в таких случаях, рассказали в Центре психологии и развития на своей странице в Instagram.
Как родителям реагировать на истерики ребенка
"Вряд ли существуют родители, которые ни разу не сталкивались с чрезмерно эмоциональным поведением ребенка: слезы, крики, иногда даже физическая агрессия. Истерику очень сложно выдержать, она может спровоцировать взрослого человека тоже перестать контролировать себя, перейти на крик и угрозы - и это обычно сильно вредит ситуации", - говорится в сообщении.
Психологи собрали советы, как реагировать родителям в таких ситуациях и что делать, чтобы помочь ребенку успокоиться.
Можно ли успокоить ребенка
"Истерика - это особое состояние психики, в котором ни ребенок, ни взрослый человек не может контролировать свои действия, поэтому не будет прислушиваться к вашим указаниям. Фраза "перестань это делать" просто не будет услышана, как бы громко вы ее не говорили", - объясняют психологи.
Попытаться прекратить истерику можно только в самом начале, когда вы только-только замечаете, что растет возбуждение: ребенок начинает капризничать, топать ногами и т.д. В этот момент можно попытаться сместить его внимание игрой, интересным предметом, объятиями.
Какой алгоритм действий
- Если истерика происходит в публичном пространстве, попробуйте вывести ребенка из магазина, кафе и т.д. Во время нападения он не услышит ваши замечания и объяснения, социальные нормы для него не существуют в этот момент.
- Не покидайте ребенка в одиночестве. Его поведение может вас разозлить, но помните, что перед вами все еще ваше маленькое родное существо, которое сейчас не может справиться со своими чувствами. Садитесь рядом и попробуйте обнять, если ребенок готов к физическому контакту.
- Истерика не продлится вечно. В определенный момент ребенок истощится и станет успокаиваться. В этот момент важно дождаться и остаться рядом. Когда плач начнет стихать, предложите малышу воды, объятьи, немного отдохнуть вместе.
- Стабилизируйте ребенка и немного поговорите с ним. Когда эмоциональное состояние вернется в норму, важно объяснить ребенку, почему так поступать нельзя и почему истерика не приведет к положительному результату. Вы также можете сообщить, какие эмоции испытываете, когда сталкиваетесь с таким поведением.
Раньше мы рассказывали о том, какие поступки взрослых калечат детскую психику.
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