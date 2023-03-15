Как правильно реагировать на истерику ребенка: психологи поделились алгоритмом действий

Часто родителям очень трудно справляться с истериками ребенка. В таких ситуациях не действуют ни уговоры, ни угрозы. В этом эмоциональном состоянии малыши очень уязвимы, поэтому взрослым нужно правильно себя повести, чтобы еще больше не травмировать психически ребенка своими действиями.

О том, как следует реагировать родителями на истерики ребенка, что можно и нельзя делать взрослым в таких случаях, рассказали в Центре психологии и развития на своей странице в Instagram .

Как родителям реагировать на истерики ребенка

"Вряд ли существуют родители, которые ни разу не сталкивались с чрезмерно эмоциональным поведением ребенка: слезы, крики, иногда даже физическая агрессия. Истерику очень сложно выдержать, она может спровоцировать взрослого человека тоже перестать контролировать себя, перейти на крик и угрозы - и это обычно сильно вредит ситуации", - говорится в сообщении.

Психологи собрали советы, как реагировать родителям в таких ситуациях и что делать, чтобы помочь ребенку успокоиться.

Можно ли успокоить ребенка

"Истерика - это особое состояние психики, в котором ни ребенок, ни взрослый человек не может контролировать свои действия, поэтому не будет прислушиваться к вашим указаниям. Фраза "перестань это делать" просто не будет услышана, как бы громко вы ее не говорили", - объясняют психологи.

Попытаться прекратить истерику можно только в самом начале, когда вы только-только замечаете, что растет возбуждение: ребенок начинает капризничать, топать ногами и т.д. В этот момент можно попытаться сместить его внимание игрой, интересным предметом, объятиями.

Какой алгоритм действий