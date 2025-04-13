Не психолог и не мотиватор. Как помогает коуч и когда стоит к нему идти

Кто такой коуч, чем он занимается, когда к нему обращаются и чем он может помочь - вопросы, которые возникают у многих. Как работает коучинг и почему это не похоже на работу психолога или психотерапевта?

РБК-Украина (проект Styler) пообщалось с сертифицированным лайф коучем European Coach Federation Виталием Курсиком и получило ответы на вопросы в коротком блиц-интервью.

10 ответов на вопросы о коучах, которые вам точно приходили в голову

Кто такой коуч?

- Это не гуру и не психолог. Это человек, который помогает вам лучше слышать себя, находить свои ответы и не сворачивать с пути.

То есть коуч - не дает советов?

- Да. В этом и фишка. Потому что чужие советы часто не работают. А вот свои инсайты - всегда точные. Моя работа направлена на то, чтобы человек нашел ответы на свои вопросы не снаружи, а внутри.

А с какими темами идут к коучу?

- "Я не понимаю, куда иду". "Я достиг(ла) всего, но что-то не то". "Не могу сделать шаг". "Хочу перемен, но не знаю каких". Это только начало, потому что тем очень много. Но то, с чего стоит начинать.

Это похоже на терапию?

- Нет, это немного другое. Терапия чаще заглядывает в прошлое. Коучинг в настоящее и будущее. Психолог лечит. Коуч помогает двигаться.

Что происходит во время сессий?

- Будет много вопросов. Простых, но точных. Иногда - очень неожиданных. Но они запускают процесс изменений и помогают человеку найти ответ на свои вопросы. Лайф коуч Виталий Курсик (фото из личного архива)

А если я не хочу менять жизнь на 180 градусов?

- И не надо. Можно начать с малого: ясности. Понять, что происходит внутри. А уже потом - действовать или... бездействовать. В обоих случаях это будет ваш выбор.

А вдруг это не работает?

- Коучинг - это не магия. Это разговор, который запускает движение. Если вы действительно готовы слышать себя и есть желание что-то изменить, начать двигаться в верном направлении - работает. Иногда мягко. Иногда резко. Но точно по-настоящему.

Это только о карьере?

- Обо всем, что важно. От отношений и самоопределения до денег и выгорания. Потому что жизнь - это не отдельные темы, а единая система. Лайф коуч Виталий Курсик (фото из личного архива)

А если я просто не знаю, чего хочу?

- Это идеальный запрос для старта. Потому что это не слабость, а отправная точка. Именно с нее начинаются новые маршруты в жизни.

Когда время обратиться к коучу?

- Когда стало тесно в себе. Когда "вроде бы все хорошо", но на самом деле - нет. Когда устал слушать других и не можешь услышать себя. Когда хочется глубже, выше, круче. Или честнее. Или просто понять - что дальше.