Харків'яни борються за життя пташенят лелек, які сильно травмувалися через негоду

У Харкові зоозахисники і ветеринари рятують пташенят лелек, які дуже сильно травмувалися після падіння разом з гніздом з дерева через грозу. У птахів переламані крила і лапки, є пошкодження голови та внутрішніх органів.

Про це розповіли активісти організації "Порятунок тварин Харків" на сторінці в Facebook .

Що призвело до травмування маленьких лелек

Пташенята сильно поранилися в селищі Філатове під Харковом. Лелеки вже 15 років гніздилися і жили на груші біля однієї з хат, але в п'ятницю під час сильної грози стовбур дерева з пернатими звалився.

Два пташенята впали на дах сараю і тому отримали менш важкі травми. А третій, який постраждав сильніше, виявився затиснутий між сараєм і гніздом. Щоб його звільнити, люди копали землю.

Пташенята лелек сильно постраждали після падіння з дерева через негоду (фото: facebook.com/spt.kh)

"Батьки пташенят залишилися на даху будинку, були дуже збентежені. Люди будуть за ними наглядати", - розповіли зоозахисники.

Поранених пташенят лелек відвезли до Харкова до фахівця для надання медичної допомоги.

Батьки лелек чекають, коли їхні пташенята повернуться з лікарні здоровими (фото: facebook.com/spt.kh)

Який стан у пернатих малюків

Один з лелек отримав сильний забій голови, і його нудить. Найімовірніше, постраждали внутрішні органи - з клювання і заднього проходу йде кров. Примусове годування викликає блювоту.

Друге пташеня зламало праве крило, але його загальний стан краще, ніж у першого братика.

Третій, який отримав найважчі травми, знаходиться в критичному стані. У нього переламані обидва крила. Одне доведеться ампутувати, а друге, як сподівається ветеринар, вдасться зберегти. Також у пташеняти перелом лапи зі збереженою чутливістю - йому наклали шину.

Про поранених пташенят лелек піклуються активісти та ветеринар (фото: facebook.com/spt.kh)

Лікування пташенят лелек

Всі маленькі лелеки отримують протишокові препарати, антибіотики, комплекс препаратів при черепно-мозковій травмі, живильні розчини.

Також всі пернаті брати знаходяться під киснем.

"Лікар бореться за життя маленьких лелек і робить все можливе для їх порятунку", - зазначили зоозахисники.

Брати лелеки лікуються в Харкові (фото: facebook.com/spt.kh)