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Харків'яни борються за життя пташенят лелек, які сильно травмувалися через негоду

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Харків, Неділя 26 червня 2022 18:29
Харків'яни борються за життя пташенят лелек, які сильно травмувалися через негоду Фото: у Харкові лікують пташенят лелек, які сильно постраждали через грозу (facebook.com/spt.kh)
Автор: Володимир Костирін

У Харкові зоозахисники і ветеринари рятують пташенят лелек, які дуже сильно травмувалися після падіння разом з гніздом з дерева через грозу. У птахів переламані крила і лапки, є пошкодження голови та внутрішніх органів.

Про це розповіли активісти організації "Порятунок тварин Харків" на сторінці в Facebook.

Що призвело до травмування маленьких лелек

Пташенята сильно поранилися в селищі Філатове під Харковом. Лелеки вже 15 років гніздилися і жили на груші біля однієї з хат, але в п'ятницю під час сильної грози стовбур дерева з пернатими звалився.

Два пташенята впали на дах сараю і тому отримали менш важкі травми. А третій, який постраждав сильніше, виявився затиснутий між сараєм і гніздом. Щоб його звільнити, люди копали землю.

Харків'яни борються за життя пташенят лелек, які сильно травмувалися через негоду

Пташенята лелек сильно постраждали після падіння з дерева через негоду (фото: facebook.com/spt.kh)

"Батьки пташенят залишилися на даху будинку, були дуже збентежені. Люди будуть за ними наглядати", - розповіли зоозахисники.

Поранених пташенят лелек відвезли до Харкова до фахівця для надання медичної допомоги.

Харків'яни борються за життя пташенят лелек, які сильно травмувалися через негоду

Батьки лелек чекають, коли їхні пташенята повернуться з лікарні здоровими (фото: facebook.com/spt.kh)

Який стан у пернатих малюків

Один з лелек отримав сильний забій голови, і його нудить. Найімовірніше, постраждали внутрішні органи - з клювання і заднього проходу йде кров. Примусове годування викликає блювоту.

Друге пташеня зламало праве крило, але його загальний стан краще, ніж у першого братика.

Третій, який отримав найважчі травми, знаходиться в критичному стані. У нього переламані обидва крила. Одне доведеться ампутувати, а друге, як сподівається ветеринар, вдасться зберегти. Також у пташеняти перелом лапи зі збереженою чутливістю - йому наклали шину.

Харків'яни борються за життя пташенят лелек, які сильно травмувалися через негоду

Про поранених пташенят лелек піклуються активісти та ветеринар (фото: facebook.com/spt.kh)

Лікування пташенят лелек

Всі маленькі лелеки отримують протишокові препарати, антибіотики, комплекс препаратів при черепно-мозковій травмі, живильні розчини.

Також всі пернаті брати знаходяться під киснем.

"Лікар бореться за життя маленьких лелек і робить все можливе для їх порятунку", - зазначили зоозахисники.

Харків'яни борються за життя пташенят лелек, які сильно травмувалися через негоду

Брати лелеки лікуються в Харкові (фото: facebook.com/spt.kh)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як переживають війну дикі тварини у відомому українському парку природи.

Також нещодавно стало відомо про моторошний випадок - російські окупанти спалили стайню з кіньми під Сєвєродонецьком у Метьолкіно, і тварини згоріли живцем.

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