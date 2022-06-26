Харків'яни борються за життя пташенят лелек, які сильно травмувалися через негоду
У Харкові зоозахисники і ветеринари рятують пташенят лелек, які дуже сильно травмувалися після падіння разом з гніздом з дерева через грозу. У птахів переламані крила і лапки, є пошкодження голови та внутрішніх органів.
Про це розповіли активісти організації "Порятунок тварин Харків" на сторінці в Facebook.
Що призвело до травмування маленьких лелек
Пташенята сильно поранилися в селищі Філатове під Харковом. Лелеки вже 15 років гніздилися і жили на груші біля однієї з хат, але в п'ятницю під час сильної грози стовбур дерева з пернатими звалився.
Два пташенята впали на дах сараю і тому отримали менш важкі травми. А третій, який постраждав сильніше, виявився затиснутий між сараєм і гніздом. Щоб його звільнити, люди копали землю.
Пташенята лелек сильно постраждали після падіння з дерева через негоду (фото: facebook.com/spt.kh)
"Батьки пташенят залишилися на даху будинку, були дуже збентежені. Люди будуть за ними наглядати", - розповіли зоозахисники.
Поранених пташенят лелек відвезли до Харкова до фахівця для надання медичної допомоги.
Батьки лелек чекають, коли їхні пташенята повернуться з лікарні здоровими (фото: facebook.com/spt.kh)
Який стан у пернатих малюків
Один з лелек отримав сильний забій голови, і його нудить. Найімовірніше, постраждали внутрішні органи - з клювання і заднього проходу йде кров. Примусове годування викликає блювоту.
Друге пташеня зламало праве крило, але його загальний стан краще, ніж у першого братика.
Третій, який отримав найважчі травми, знаходиться в критичному стані. У нього переламані обидва крила. Одне доведеться ампутувати, а друге, як сподівається ветеринар, вдасться зберегти. Також у пташеняти перелом лапи зі збереженою чутливістю - йому наклали шину.
Про поранених пташенят лелек піклуються активісти та ветеринар (фото: facebook.com/spt.kh)
Лікування пташенят лелек
Всі маленькі лелеки отримують протишокові препарати, антибіотики, комплекс препаратів при черепно-мозковій травмі, живильні розчини.
Також всі пернаті брати знаходяться під киснем.
"Лікар бореться за життя маленьких лелек і робить все можливе для їх порятунку", - зазначили зоозахисники.
Брати лелеки лікуються в Харкові (фото: facebook.com/spt.kh)
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