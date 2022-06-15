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Єдина і неповторна: у Чорнобилі показали тварину - "санітара водойми"

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Середа 15 червня 2022 15:30
Єдина і неповторна: у Чорнобилі показали тварину - "санітара водойми" У Чорнобилі засвітилася черепаха (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Чорнобильському заповіднику знаходиться єдина представниця ряду черепах у фауні України. Йдеться про прісноводну, болотну черепаху.

Її знімками похвалилися на сторінці заповідника в соцмережі.

"Ця характерна і впізнавана тварина - прісноводна черепаха болотна - єдина представниця ряду Черепах у фауні України. Тому в наших болотцях, озерцях, річечках, затоках і старицях ці плазуни подібних конкурентів не мають", - розповіли про тварину.

Черепахи мають статус санітарів водойм. Вони крім водоростей, численних комах і молюсків поїдають хвору або поранену рибу.

Єдина і неповторна: у Чорнобилі показали тварину - &quot;санітара водойми&quot;Єдина і неповторна: у Чорнобилі показали тварину - &quot;санітара водойми&quot;У Чорнобилі потрапила на фото черепаха (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Що відомо про болотну черепаху

Черепахи досягають статевої зрілості у віці 6 - 8 років, при довжині панцира 9-12 див. Самці мають більш товстий хвіст і увігнутий пластрон, у самок пластрон плоский або опуклий. Парування проходить в кінці квітня-початку травня.

Цікаво, що в середні століття в країнах Європи м'ясо болотної черепахи споживали, особливо під час посту, оскільки його вважали, як м'ясо риби, пісним. На цей час черепахи є популярним об'єктом для розведення в тераріумах.

Вона приносить користь, знищуючи личинок комарів і хворих риб. Болотна черепаха-санітар водойм. При всій спритності у воді їй вдається зловити тільки хвору або поранену рибу, що в цілому сприяє поліпшенню популяцій риб.

Прочитайте також, як гуляє в заповіднику унікальний пухнастий хижак.

А ще ми писали, що у Чорнобильському заповіднику показали птицю - зразкового "сім'янина". Він багато робить для своїх малюків.

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