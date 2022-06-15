Єдина і неповторна: у Чорнобилі показали тварину - "санітара водойми"

У Чорнобильському заповіднику знаходиться єдина представниця ряду черепах у фауні України. Йдеться про прісноводну, болотну черепаху.

Її знімками похвалилися на сторінці заповідника в соцмережі.

"Ця характерна і впізнавана тварина - прісноводна черепаха болотна - єдина представниця ряду Черепах у фауні України. Тому в наших болотцях, озерцях, річечках, затоках і старицях ці плазуни подібних конкурентів не мають", - розповіли про тварину.

Черепахи мають статус санітарів водойм. Вони крім водоростей, численних комах і молюсків поїдають хвору або поранену рибу.

У Чорнобилі потрапила на фото черепаха (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Що відомо про болотну черепаху

Черепахи досягають статевої зрілості у віці 6 - 8 років, при довжині панцира 9-12 див. Самці мають більш товстий хвіст і увігнутий пластрон, у самок пластрон плоский або опуклий. Парування проходить в кінці квітня-початку травня.

Цікаво, що в середні століття в країнах Європи м'ясо болотної черепахи споживали, особливо під час посту, оскільки його вважали, як м'ясо риби, пісним. На цей час черепахи є популярним об'єктом для розведення в тераріумах.

Вона приносить користь, знищуючи личинок комарів і хворих риб. Болотна черепаха-санітар водойм. При всій спритності у воді їй вдається зловити тільки хвору або поранену рибу, що в цілому сприяє поліпшенню популяцій риб.