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З пса Патрона зробили бренд: в мережі продають його миску за 15 тисяч гривень

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П'ятниця 10 червня 2022 13:29
З пса Патрона зробили бренд: в мережі продають його миску за 15 тисяч гривень У мережі продають миску пса Патрона за 15 тисяч гривень (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Пес Патрон став відомим під час війни на всю країну. Напевно, це найвідоміший собака зараз у всій Україні. Його люблять дорослі та діти, його візит в інші міста сприймається, як приїзд мега-зірки. І тепер всі хочуть іграшку, футболку, шкарпетки та інший мерч.

Як з пса патрона зробили бренд і скільки намагаються заробити на ньому - читайте нижче.

Миска пса Патрона

На OLX з'явилося оголошення про продаж миски пса Патрона. Це не просто миска, а саме та, з якої Патрон пив під час свого візиту до Львова. Власник миски вказав, що продає її з дозволу власника собаки.

Як підтвердження продавець на ім'я Анатолій опублікував фото миски та пса в одному з кафе у Львові. Патрон чи на цих фотографіях або ж схожий пес - підтвердити неможливо. І до речі, миска на фото - картонна, одноразова.

За свою миску з написом Патрон Анатолій просить 15 тисяч гривень і вказує, що гроші підуть на підтримку ЗСУ.

З пса Патрона зробили бренд: в мережі продають його миску за 15 тисяч гривеньЗ пса Патрона зробили бренд: в мережі продають його миску за 15 тисяч гривеньЗ пса Патрона зробили бренд: в мережі продають його миску за 15 тисяч гривеньЗ пса Патрона зробили бренд: в мережі продають його миску за 15 тисяч гривень

З пса Патрона зробили бренд: в мережі продають його миску за 15 тисяч гривеньМерч з псом Патроном

З пса Патрона зробили справжнісінький бренд. У нього є свої сторінки в соціальних мережах, де регулярно з'являються фото собаки. А в Інтернеті почався справжній бум на зображення пса.

Чашки з Патроном, наклейки, магніти, подушечки, футболки, шопери та шкарпетки - такими товарами завалені вже всі інтернет-магазини й сувенірні.

Але найпопулярніше - це м'яка іграшка пес Патрон. Вартість такої собачки стартує від 350 гривень.

З пса Патрона зробили бренд: в мережі продають його миску за 15 тисяч гривеньЗ пса Патрона зробили бренд: в мережі продають його миску за 15 тисяч гривеньЗ пса Патрона зробили бренд: в мережі продають його миску за 15 тисяч гривеньЗ пса Патрона зробили бренд: в мережі продають його миску за 15 тисяч гривеньІ на тому ж OLX є патрони на будь-який смак - фабричні та ручної роботи. Хоча часто іграшка дуже схожа на побратима Патрона - польського пса Рекса з дитячого мультфільму, тільки з жилетом і медалькою на шиї.

З пса Патрона зробили бренд: в мережі продають його миску за 15 тисяч гривеньЗ пса Патрона зробили бренд: в мережі продають його миску за 15 тисяч гривень

У популярності Патрона є звичайно ж, хороші сторони та не дуже. Зооволонтери вже сильно стурбовані популярністю Патрона і бажанням багатьох людей завести собі таких же собак. А ця порода не підходить для сімейних диванів, вони дуже активні та ними потрібно багато займатися.

До речі, раніше ми розповідали про те, що відомо про самого знаменитого пса в Україні - Патрона.

А ще ми писали про те, що президент України нагородив співробітників ДСНС і пса Патрона.

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