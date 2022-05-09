Зеленський нагородив саперів і знаменитого пса Патрона

Українські сапери були нагороджені президентом Володимиром Зеленським. Була також на церемонії відзначена допомога в розмінуванні чотирилапого "співробітника" ДСНС пса породи джек-рассел-тер'єр на прізвисько Патрон, який допомагав піротехнікам у розмінуванні Чернігівської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення глави держави.

Нагородження саперів відбулося в присутності глави канадського уряду Джастіна Трюдо, який наніс візит до Києва.

"У присутності пана прем'єр-міністра нагородив сьогодні наших саперів, у тому числі малого, але дуже відомого сапера Патрона", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що пес не лише допомагає очищенню української землі від слідів російських окупантів, а також у навчанні дітей протимінній безпеці.

"Через російських загарбників це тепер одне з найбільш актуальних завдань - навчити дітей впізнавати вибухонебезпечні предмети та уникати їх. Ось таке "звільнення" від безпечного життя для українських дітей Росія принесла в Україну" - йдеться у зверненні.

Пес Патрон (фото: instagram.com/patron_dsns)