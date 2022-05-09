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Зеленський нагородив саперів і знаменитого пса Патрона

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Понеділок 09 травня 2022 00:30
Зеленський нагородив саперів і знаменитого пса Патрона Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Українські сапери були нагороджені президентом Володимиром Зеленським. Була також на церемонії відзначена допомога в розмінуванні чотирилапого "співробітника" ДСНС пса породи джек-рассел-тер'єр на прізвисько Патрон, який допомагав піротехнікам у розмінуванні Чернігівської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення глави держави.

Нагородження саперів відбулося в присутності глави канадського уряду Джастіна Трюдо, який наніс візит до Києва.

"У присутності пана прем'єр-міністра нагородив сьогодні наших саперів, у тому числі малого, але дуже відомого сапера Патрона", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що пес не лише допомагає очищенню української землі від слідів російських окупантів, а також у навчанні дітей протимінній безпеці.

"Через російських загарбників це тепер одне з найбільш актуальних завдань - навчити дітей впізнавати вибухонебезпечні предмети та уникати їх. Ось таке "звільнення" від безпечного життя для українських дітей Росія принесла в Україну" - йдеться у зверненні.

Зеленський нагородив саперів і знаменитого пса Патрона

Пес Патрон (фото: instagram.com/patron_dsns)

Раніше ми писали, що в ДСНС показали роботу свого "талісмана" - пса Патрона, який знешкодив сотні мін.

Нагадаємо, раніше в МВС зазначали, що російські окупанти при своєму відступі залишили в Київській області масу розтяжок, багато вибухівки, мін і гранат, які становлять велику небезпеку для місцевих жителів.

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Володимир Зеленський
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