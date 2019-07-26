Стрибай на авто з Путіним: ветеран АТО розповів про напад на Порошенка та "підірвав" мережу

Фото: колаж РБК-Україна

На Петра Порошенка під будівлею ДБР напав ветеран АТО і уродженець РФ, який отримав 18 липня український паспорт

Напад на кортеж Петра Порошенка 25 липня здійснили чотири людини після допиту екс-президента в Державному бюро розслідувань. Як з'ясувалося, у подіях брав участь ветеран АТО з полку "Азов" Микита Макєєв, який нещодавно отримав громадянство України. В своєму відеозверненні на Facebook доброволець і колишній росіянин пояснив, що спонукало його з побратимами на такий вчинок.

Зазначимо, що за фактом інциденту поліція відкрила кримінальне провадження.

Макєєв з позивним "Одіссей" розповів, що нападом свої дії він не вважає, і на його думку п'ятий президент України повинен постати перед судом. Ветеран закидає Порошенку видачу на фронті на Донбасі бійцям неякісних бронежилетів. За словами "азовца", він хотів передати політику один їх них - ще цілий та не прострілений.

Ветеран АТО розповів, чому напав на кортеж Петра Порошенка (Фото: скріншот)

Сам Микита родом із Санкт-Петербурга в РФ, і в 2014 році приїхав воювати на Донбасі проти окупантів на боці України.

18 липня президент Володимир Зеленський дав йому громадянство України.

Скрін: president.gov.ua

"Сьогодні, купивши в темпі чотири бронежилета, 3 з яких ми з побратимами прострелили на полігоні, ось так от просто і легко. Я хотів один з них передати особисто Петру Олексійовичу. Він не прострілений. Я б хотів, щоб він надів його на себе або на свого синочку, який нібито воював в Краматорську, нібито, і випробував його", - заявив Макєєв.

Проте охорона не пустила його до Порошенка, і тому "мені нічого не залишалося робити, крім як зробити те, що я сьогодні зробив".

Ветеран АТО Микита Макєєв (Фото: скріншот)

Також ветеран пригрозив колишньому главі держави зустріччю з його побратимами.

"Сьогодні вам вдалося від мене піти і від моїх побратимів, але повторно ви цього зробити не зможете", - заявив Макєєв.

Відео: facebook.com/bykvu

Треба сказати, що реакція в мережі на відеозвернення Микити Макєєва - зовсім неоднозначна. Користувачі інтернету критикують дії ветерана і зазначають, що по-перше бронежилетами займався не Порошенко, а по-друге є цивілізовані способи донести свої претензії, а не стрибати на даху автомобіля.

Паспорт отримав, а русню з себе так і не вивів;

Я не знаю як цю ситуацію бачить простий народ, ось я, панове, бачу дуже цікаву подію. Якийсь Шнирьов з Московії отримав від нової влади український паспорт починає пружинити хвіст на Пороха і скаче на капоті президентськой машини, але біда в тому, що Шнирьова швидко ідентифікували і з'являється душещипательна відеоісторія про бронік. І тут у мене як у професійного диванного експерта з'являється купа питань: 1) чому ...(Макєєв) отримав громадянство тиждень тому? 2) він каже, що нині купив ці броники, а хіба бронік із спецзамовленням можна придбати у воєнторзі? Просто приблудні броники безумовно, що продаються, а може й ні. 3) "наш шибеник скрізь поспів" що нині купив, зганяв на полігон, постиляв бронік (відео де?) І вже потім прибіг під кантору "Труби"? 4) чи не довелося терміново пиляти це відео через те, що ідентифікували? 5) хто замовник і вигодонабувач цього хайпа? Ну і на завершення хочу сподіватися, що правоохоронці дадуть кваліфіковану оцінку діям цього росіянина.

ТиТушка! Їдь пострибай на машину Путлера;

А якщо бути справедливим... Так подібні методи - рівень низький. Недостойний людей з досвідом війни. Коли вже підходити здоровим глуздом до проблеми. Шляхи два - офіційний юридичний, і неофіційний, в стилі "Моссада".... А подібні постановки студенти ставлять. І то першокурсники...

На автомобіль п'ятого президента Петра Порошенка під будівлею Державного бюро розслідувань видерся ветеран полку "Азов" Микита Макєєв. Макєєв родом з Росії, проте 18 липня президент Володимир Зеленський дав ветерану "Азова" українське громадянство. Просто диво, що росіянин стрибає на автомобіль того, хто домігся для України української незалежної церкви, міжнародних санкцій, а не наприклад, Медведчука чи Бойка. Просто диво, що в Москві він не дозволяв собі стрибати на автомобіль з Путіним. Дивина.

Важко засуджувати, але це на мене позиція слабкості і добивання, яке не призведе до нормальних наслідків...

Скрін коментарів

Як повідомлялося раніше, нещодавно співробітники поліції встановили особу автора скандального відео, на якому Володимира Зеленського збиває вантажівка. Нагадаємо, що скандальне відео з фурою опублікували в штабі колишнього президента України Петра Порошенка під час президентських виборів. Після цього ролика в мережі з'явилося ще одне відео, і там знову з'являється фура, але цього разу вона вже висипає на Зеленського білий порошок.