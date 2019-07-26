Стрибай на авто з Путіним: ветеран АТО розповів про напад на Порошенка та "підірвав" мережу

На Петра Порошенка під будівлею ДБР напав ветеран АТО і уродженець РФ, який отримав 18 липня український паспорт
Напад на кортеж Петра Порошенка 25 липня здійснили чотири людини після допиту екс-президента в Державному бюро розслідувань. Як з'ясувалося, у подіях брав участь ветеран АТО з полку "Азов" Микита Макєєв, який нещодавно отримав громадянство України. В своєму відеозверненні на Facebook доброволець і колишній росіянин пояснив, що спонукало його з побратимами на такий вчинок.
Зазначимо, що за фактом інциденту поліція відкрила кримінальне провадження.
Макєєв з позивним "Одіссей" розповів, що нападом свої дії він не вважає, і на його думку п'ятий президент України повинен постати перед судом. Ветеран закидає Порошенку видачу на фронті на Донбасі бійцям неякісних бронежилетів. За словами "азовца", він хотів передати політику один їх них - ще цілий та не прострілений.
Ветеран АТО розповів, чому напав на кортеж Петра Порошенка (Фото: скріншот)
Сам Микита родом із Санкт-Петербурга в РФ, і в 2014 році приїхав воювати на Донбасі проти окупантів на боці України.
18 липня президент Володимир Зеленський дав йому громадянство України.
Скрін: president.gov.ua
"Сьогодні, купивши в темпі чотири бронежилета, 3 з яких ми з побратимами прострелили на полігоні, ось так от просто і легко. Я хотів один з них передати особисто Петру Олексійовичу. Він не прострілений. Я б хотів, щоб він надів його на себе або на свого синочку, який нібито воював в Краматорську, нібито, і випробував його", - заявив Макєєв.
Проте охорона не пустила його до Порошенка, і тому "мені нічого не залишалося робити, крім як зробити те, що я сьогодні зробив".
Ветеран АТО Микита Макєєв (Фото: скріншот)
Також ветеран пригрозив колишньому главі держави зустріччю з його побратимами.
"Сьогодні вам вдалося від мене піти і від моїх побратимів, але повторно ви цього зробити не зможете", - заявив Макєєв.
Відео: facebook.com/bykvu
Треба сказати, що реакція в мережі на відеозвернення Микити Макєєва - зовсім неоднозначна. Користувачі інтернету критикують дії ветерана і зазначають, що по-перше бронежилетами займався не Порошенко, а по-друге є цивілізовані способи донести свої претензії, а не стрибати на даху автомобіля.
Скрін коментарів
Як повідомлялося раніше, нещодавно співробітники поліції встановили особу автора скандального відео, на якому Володимира Зеленського збиває вантажівка. Нагадаємо, що скандальне відео з фурою опублікували в штабі колишнього президента України Петра Порошенка під час президентських виборів. Після цього ролика в мережі з'явилося ще одне відео, і там знову з'являється фура, але цього разу вона вже висипає на Зеленського білий порошок.