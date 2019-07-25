ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Під будівлею ДБР після допиту Порошенко відбулися сутички

Новини » Політика    25.07.2019 - 17:17
Під будівлею ДБР після допиту Порошенко відбулися сутички
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

На автомобіль Порошенко напали біля будівлі

Після допиту п'ятого президента Україна Петра Порошенка у Державному бюро розслідувань сталися сутички. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Відзначимо, в той час, поки Порошенко допитували в Держбюро розслідувань, невеликі акції проводили його прихильники і противники.

Пізніше Порошенко залишив ДБР і сів в автомобіль, але при спробі від'їхати від будинку один із супротивників стрибнув на капот. Після цього на місці зав'язалася бійка, в тому числі із застосуванням сльозогінного газу.

 

відео (t.me/worldprotest)
 

Як повідомляло РБК-Україна, п'ятий президент України Петро Порошенко 25 липня прийшов на допит у Державне бюро розслідувань. Спікер ДБР Анжеліка Іванова сказала, що слідчі почали допитувати Порошенко у справі купівлі-продажу столичного заводу "Кузня на Рибальському".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Держбюро розслідувань викликали п'ятого президента Петра Порошенка на допит 17 липня, однак він не прийшов.

Крім того, заступник глави адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов подавав в ДБР заяви про відкриття кримінальних справ з приводу дій Порошенка. Труба раніше говорив, що заяви Портнова стосуються економічних злочинів" Порошенко та введення воєнного стану.

Порошенко прийшов на допит в ГБР В ДБР розповіли подробиці візиту Порошенка
Новини України Порошенко ПетростычкиДБР
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся