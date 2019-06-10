20-річний Зеленський: в мережі спливло унікальне фото

Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

З'явилося ретро-фото, на якому зображений юний президент України Володимир Зеленський

У мережі з'явилося унікальне фото, на якому зображений президент України Володимир Зеленський та інші учасники студії "Квартал 95". Цей знімок був зроблений в кінці 90-х, коли Зеленський та його команда "95-й квартал" ще грали в КВН.

На фото можна побачити не тільки молодого Володимира Зеленського, але і інших артистів, які прославилися на всю Україну. Наприклад, на чорно-білій фотографії зображені Олена Кравець, Олександр Пікалов, Юрій Крапов, Юрій "Юзик" Корявченков, Денис Манжосов (колишній учасник "95-го кварталу") та інші гумористи.

Опублікувала знімок жінка на ім'я Галина, яка проживає у рідному для Володимира Зеленського Кривому Розі, на одному із сайтів оголошень.

"Багато років тому в нашій родині з'явилося це фото, де зображені ще дуже молоді хлопці з команди КВН "95-й квартал", яка утворилася в 1997 році, і майбутній президент нашої країни. Навіть донька не пам'ятає, де і хто подарував їй, тодішній школярці, це фото. Ми згадали про нього, коли Володимир Зеленський став президентом. На цьому унікальному фото йому, по-моєму, близько 20 років. Зеленський - у нижньому ряду другий зліва", - розповіла Галина.

Зеленський і команда "95-й квартал" в кінці 90-х (фото: olx.ua)

Додамо, що цю фотографію жінка виставила на продаж. Купити унікальний знімок можна всього за 200 грн.

Раніше ми писали про те, що президент нашої країни Володимир Зеленський допомагає деяким українцям заробити.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали вам про шкідливі звички Зеленського. Виявляється, що президент курив більше 20 років і пив по 14 чашок кави в день.

Також Styler повідомляв, що Володимир Олександрович дуже любить м'ясо, овочеві салати, але ненавидить вечеряти насамоті.