Прожити можна: в мережі відреагували на скасування параду до Дня Незалежності

Президент України Володимир Зеленський скасував парад з нагоди святкування Дня Незалежності. Глава держави хоче ввести новий формат заходу, а заощаджені гроші витратити на премії військовим.

У цьому році українці не побачать традиційний військовий парад. При цьому з бюджету держава виділить 300 мільйонів гривень на премії для українських військових.

Користувачі мережі прокоментували ініціативу Зеленського.

У нас парад зараз на Сході щодня. Так що, хто хоче подивитися на танки та зброю може з'їздити;

Молодець!!! Без параду прожити можна. На злостивців не звертати уваги!!! Вони завжди були, є і будуть;

Ви можете прожити, парад - це повага до армії;

Скріншот з Facebook

Все правильно, нема чого влаштовувати карнавал, коли країна в повній ж..пі. Нехай військові порадіють;

І це правильно! Молодець!

Скріншот з Facebook

Парад хотілося дуже...Але гроші для ЗСУ - це святе!

Я тільки за, нема чим хвалитися, всю техніку на передову, там вона потрібніше;

Скріншот з Facebook

І правильно зробив;

Почалося. Тільки у мене одне питання. А коли Іловайський котел був, а в цей час показували парад у столиці. Дуже він допоміг нашим героям на передовій, або краще ця техніка виконувала б не показову, а за призначенням функцію?

Скріншот з Facebook

На Хрещатику треба зробити масові мирні гуляння. Це народне, а не військове свято;

Скріншот з Facebook

Рішення Зеленського вітаю і вважаю вірним. Задрали вже все показушні заходи;

Новий формат, це квартал і "Свати";

Парад ні до чого!!!

Скріншот з Facebook

Нагадаємо, що Зеленський пообіцяв вирішити проблему "евроблях" в Україні в найближчому майбутньому.

Раніше повідомлялося про те, що Зеленський надів жовті браслети на обидві руки, чим викликав цікавість у мережі.