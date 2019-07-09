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Розкрита таємниця Зеленського: що означають браслети на руках президента

STYLERЖиття    09.07.2019 - 15:17
Розкрита таємниця Зеленського: що означають браслети на руках президента
Володимир Зеленський (фото: колаж РБК-Україна)

Зеленський надів жовті браслети на обидві руки, чим викликав цікавість у мережі

Володимир Зеленський відвідав Одеську і Луганську області. В Одесу резидент України приїхав до Дня військово-морських сил і міжнародних військових навчань Sea Breeze.

На офіційних заходах Зеленський був у костюмі, а в Станицю Луганську він прилетів на вертольоті в джинсах, футболці та легкій сорочці. Але користувачів соцмережі зацікавив один аксесуар - на зап'ястях президента були надіті жовті браслети з написами, які не давали спокою багатьом.

Розкрита таємниця Зеленського: що означають браслети на руках президента

Фото: president.gov.ua

"Браслет після клубу забув зняти?" - написали з мережі.

"Що за прикол з браслетами? Це з готелю або нічного клубу?".

Розкрита таємниця Зеленського: що означають браслети на руках президента

Розкрита таємниця Зеленського: що означають браслети на руках президента

Скріншот з Facebook

Також була думка, що цей браслет відлякує комарів.

Насправді, ці жовті браслети з написами: "Слава Героям" і на них нанесені імена з прізвищами полонених моряків, які зараз перебувають у Росії.

Розкрита таємниця Зеленського: що означають браслети на руках президента

Фото: president.gov.ua

Варто зазначити, що Зеленський під час свого візиту в Одесу в черговий раз провів зустріч з родичами моряків, які потрапили в полон. Президент заявив, що його команда і вдень і вночі працює над тим, щоб повернути українських моряків на батьківщину, де їх чекають сім'ї.

Розкрита таємниця Зеленського: що означають браслети на руках президента

Фото: president.gov.ua

Нагадаємо, що Зеленський пропонує скасувати норму про 60 днів для пенсіонерів з ОРДЛО.

Раніше повідомлялося про те, що Зеленський пообіцяв відреагувати на ситуацію з телемостом між Україною і Росією. Президент також закликав українців зберігати спокій і не піддаватися на провокації.

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