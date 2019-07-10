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Прожить можно: в сети отреагировали на отмену парада ко Дню Независимости


Украинцы отреагировали на отмену парада Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский отменил парад по случаю празднования Дня Независимости. Глава государства хочет ввести новый формат мероприятия, а сэкономленные деньги потратить на премии военным.

В этом году украинцы не увидят традиционный военный парад. При этом из бюджета государство выделит 300 миллионов гривен на премии для украинских военных.

Пользователи сети прокомментировали инициативу Зеленского.

  • У нас парад сейчас на Востоке ежедневно. Так что, кто хочет посмотреть на танки и оружие может съездить;
  • Молодец!!! Без парада прожить можно. На злопыхателей не обращать внимания!!! Они всегда были, есть и будут;
  • Вы можете прожить, парад - это уважение к армии;

Скриншот с Facebook

  • Все правильно, нечего устраивать карнавал, когда страна в полной ж..пе. Пусть военные порадуются;
  • И это правильно! Молодец!

Скриншот с Facebook

  • Парад хотелось очень...Но деньги для ВСУ- это святое!
  • Я только за, нечем хвастаться, всю технику на передок, там она нужнее;

Скриншот с Facebook

  • И правильно сделал;
  • Началось. Только у меня один вопрос. А когда Иловайский котел был, а в это время показывали парад в столице. Очень он помог героям нашим на передовой, или лучше эта техника выполняла бы не показательную, а по назначению функцию?

Скриншот с Facebook

  • На Крещатике надо сделать массовые мирные гуляния. Это народный, а не военный праздник;

Скриншот с Facebook

  • Решение Зеленского приветствую и считаю верным. Задрали уже все показушные мероприятия;
  • Новый формат, это квартал и "Сваты";
  • Парад ни к чему!!!

Скриншот с Facebook

Напомним, что Зеленский пообещал решить проблему "евроблях" в Украине в ближайшем будущем.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский надел желтые браслеты на обе руки, чем вызвал любопытство в сети.

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