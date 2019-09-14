Пройдуть дощі і задме вітер: в яких областях очікується негода (карта)

Погода в Україні (Фото: Matt Cardy/Getty Images)

Погода приготувала неприємний сюрприз у декількох регіонах

Погода в Україні у суботу, 14 вересня, різко поверне у бік осені. У багатьох областях суттєво знизиться температура повітря і пройдуть короткочасні дощі.

Погода на сході України очікується похмура. Прояснення очікується тільки в Донецькій і Луганській областях, в інших містах регіону пройдуть короткочасні дощі. Нічна температура повітря складе +10 +14 градусів, денна опуститься до +24 +26 градусів. у Полтаві +20 +22 градуси.

У південних областях синоптики прогнозують хмарну погоду, без опадів. Вночі від +12 до +17 градусів, вдень буде досить тепло, +25 +27 градусів, у Херсоні до +28 градусів. У Криму опади не прогнозуються, сухо. Вночі +13 +15 градусів, вдень +25 +27 градусів.

На півночі країни похолодає, проте синоптики прогнозують суху сонячну погоду. Вночі в регіоні +12 +14 градусів, удень повітря прогріється до +19 +21 градуса.

На заході сонячно, місцями можлива хмарність, без опадів. Нічна температура повітря коливатиметься від +10 до +14 градусів, вдень буде прохолодно, від +19 до +22 градусів.

В центральній частині країни пройдуть короткочасні дощі. Вночі очікується зниження температури до +12 +14 градусів. Вдень також похолодає, від +20 до +23 градусів.

У Києві 14 вересня очікується суха погода, невелика хмарність, без опадів. Вночі від +13 до +15 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +20 +22 градуси.

Погода в Україні 14 вересня

Як повідомила синоптик Наталка Діденко, атмосферний фронт, який завис над Польщею і Німеччиною рухається в бік України. Він принесе з собою помірні короткочасні дощі і похолодання до +17 +20 градусів. Також вона попередила, що різкий перепад погоди може вплинути на сон і працездатність.

Карта погоди

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптик повідомила, що раптове похолодання почнеться не у всіх областях України.

А також розповідали про те, що синоптики дали несприятливий прогноз погоди на найближчі вихідні.