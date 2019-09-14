Пройдут дожди и задует ветер: в каких областях ожидается ненастье (карта)

Погода в Украине (Фото: Matt Cardy/Getty Images)

Погода приготовила неприятный сюрприз в нескольких регионах

Погода в Украине в субботу, 14 сентября, резко повернет в сторону осени. Во многих областях существенно снизится температура воздуха и пройдут кратковременные дожди.

Погода на востоке Украины ожидается пасмурная. Прояснение ожидается только в Донецкой и Луганской областях, в остальных городах региона пройдут кратковременные дожди. Ночная температура воздуха составит +10 +14 градусов, дневная опустится до +24 +26 градусов. в Полтаве +20 +22 градуса.

В южных областях синоптики прогнозируют облачную погоду, без осадков. Ночью в регионе от +12 до +17 градусов, днем будет довольно тепло, +25 +27 градусов, в Херсоне до +28 градусов. В Крыму осадки не прогнозируются, сухо. Ночью +13 +15 градусов, днем +25 +27 градусов.

На севере страны похолодает, однако синоптики прогнозируют сухую солнечную погоду. Ночью в регионе +12 +14 градусов, днем воздух прогреется всего до +19 +21 градуса.

На западе солнечно, местами возможна облачность, без осадков. Ночная температура воздуха будет колебаться от +10 до +14 градусов, днем будет прохладно, от +19 до +22 градусов.

В центральной части страны пройдут кратковременные дожди. Ночью ожидается понижение температуры до +12 +14 градусов. Днем также похолодает, от +20 до +23 градусов.

В Киеве 14 сентября ожидается сухая погода, небольшая облачность, без осадков. Ночью от +13 до +15 градусов, днем столбики термометров покажут +20 +22 градуса.

Погода в Украине 14 сентября

Как сообщила синоптик Наталка Диденко, атмосферный фронт, который завис над Польшей и Германией двигается в сторону Украины. Он принесет с собой кратковременные умеренные дожди и похолодание до +17 +20 градусов. Также она предупредила, что резкий перепад погоды может повлиять на сон и работоспособность.

Карта погоды

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптик сообщила, что внезапное похолодание начнется не во всех областях Украины.

А также рассказывали о том, что синоптики дали неблагоприятный прогноз погоды на ближайшие выходные.