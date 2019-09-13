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Різке похолодання і поривчастий вітер: які області накриє осінньою негодою першими

STYLERЖиття    13.09.2019 - 12:19
Різке похолодання і поривчастий вітер: які області накриє осінньою негодою першими
Погода в Україні (фото: Eduardo Munoz Alvarez/Getty Images)

Синоптик розповіла, що похолодання на вихідних почнеться не скрізь

Погода в Україні у суботу, 14 вересня, розпочне псуватися у багатьох областях країни. Очікується різке зниження температури повітря, холодний вітер і опади у вигляді дощу. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Вона розповіла, що холодний атмосферний фронт у суботу, 14 вересня, прийде в Україну і принесе з собою дощі, різке похолодання і сильний штормовий вітер.

"Вже завтра, 14 вересня, Україну почне перетинати холодний атмосферний фронт, і температура повітря суттєво знизиться. Протягом 14-15 вересня в західних областях, на північному сході, в більшості центральних областей очікується максимально +17 +23 градуси. Дощі, переважно невеликі, пройдуть на Заході, Півночі і в Центрі. До кінця доби 14-го вересня можуть досягти Одеської та Харківської областей. У південній частині та на Сході ще утримається суха тепла погода з денною температурою повітря +24 +28 градусів. Вітер стане вже північно-західним і поривчастим, іноді навіть сильним, до 15-18 м/с", - написала синоптик.

Різке похолодання і поривчастий вітер: які області накриє осінньою негодою першими

Карта погоди

Вона попередила, що в Києві можливий дощ, але у неділю буде ясна погода, хоч і прохолодна.

"У Києві прийдешня синоптична перспектива – дуже цікава. Найближчої ночі та завтра вранці в столиці пройде дощ, вдень у суботу прояснить, в неділю без істотних опадів. Однак, оскільки ми опинимося в тилу фронту, Київ опиниться в прохолодному повітрі: протягом 14-15 вересня передбачається близько +20 градусів. У понеділок теплом спробує реабілітуватися, до +23 +24 градусів", - розповіла Діденко і додала, що з вівторка похолодання ще сильніше натисне на столицю і стовпчики термометрів підуть вниз. Також очікується холодний поривчастий вітер.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що погода в Україні 14-15 вересня кардинально зміниться.

А також розповідали про те, що синоптики назвали області, де очікується погіршення погодних умов.

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