Провокують спалах: Укрзалізниця вляпалася в скандал через переповнені електрички (фото)

Укрзалізниця потрапила в скандал після запуску електричок (фото: РБК-Україна)

В електричках Укрзалізниці помітили забиті вагони, де ігнорується вимога про дистанцію

Укрзалізниця відновила сполучення приміських електричок з 1 червня в деяких областях, де дозволяла епідеміологічна ситуація в умовах пандемії. При цьому карантинні вимоги до пасажирських перевезень все одно порушуються.

Так, вагони заповнені, деякі громадяни змушені стояти, і соціальна дистанція - півтора метра - абсолютно не дотримується.

Про це депутат Фастівської міськради, представник Громадського контролю Укрзалізниці Віктор Гарвона розповів у своєму Facebook.

Також він опублікував відповідні фото.

Гарвона відправився з інспекцією до електричок на наступний день після запуску у Київській області по Бучанскому і Фастовскому напрямках.

Він констатував, що обидві електрички були переповнені. Така ситуація нагадала депутати ситуацію до карантину.

"Це биток, і сельодка в тамбурах, від якої втратить свідомість будь-який епідеміолог. Усіх нас з великою перевагою "уграв" Covid-19. Унікальна в історії мегах*ень, коли ділки з Укрзалізниці не бояться відповісти за бездіяльність. Вони далі продовжують шантажувати знекровлені бюджети місцевих рад, щоб ті дали їм хоч якісь бабки на розпил. Замість того, аби чітко законодавчо прописати – хто є вигодонабувачем від підвозу робочої сили, хто бере з неї ПДФО, і хто за це має платити", - обурюється він.

Також представник Громадського контролю УЗ висловив думку, що все це схоже на те, що "залізничники провокують спалах, аби потім не тратитись на перевезення й уникнути технічного дефолту".

"Дожили", - резюмував він.

Укрзалізниця потрапила в скандал після запуску електричок (Фото: facebook.com/garvona)

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що Укрзалізниця зіткнулася з серйозними фінансовими проблемами в період карантину і їй тепер загрожує "загибель".

Додамо, що Укрзалізниця встигла осоромитися в перший же ранок після запуску поїздів після 75-денного карантину.

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Автор: Володимир Костирін