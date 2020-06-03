Провоцируют вспышку: Укрзализныця вляпалась в скандал из-за переполненных электричек (фото)

Укрзализныця попала в скандал после запуска электричек (фото: РБК-Украина)

В электричках Укрзализныци заметили забитые вагоны, где игнорируется требование о дистанции

Укрзализныця возобновила сообщение пригородных электричек с 1 июня в некоторых областях, где позволяла эпидемиологическая ситуация в условиях пандемии. При этом карантинные требования к пассажирским перевозкам все равно нарушаются.

Так, вагоны заполнены, некоторые граждане вынуждены стоять, и социальная дистанция - полтора метра - абсолютно не соблюдается.

Об этом депутат Фастовского горсовета, представитель Общественного контроля Укрзализныци Виктор Гарвона рассказал в своем Facebook.

Также он опубликовал соответствующие фото.

Гарвона отправился с инспекцией в электрички на следующий день после запуска в Киевской области по Бучанскому и Фастовскому направлениях.

Он констатировал, что обе электрички были переполнены. Такая ситуация напомнила депутаты ситуацию до карантина.

"Это биток, и селедка в тамбурах, от которой потеряет сознание любой эпидемиолог. Всех нас с большим преимуществом "уделал" Covid-19. Уникальная в истории мегах*ень, когда дельцы с Укрзализныци не боятся ответить за бездействие. Они дальше продолжают шантажировать обескровленные бюджеты местных советов, чтобы те дали им хоть какие-то бабки на распил. Вместо того, чтобы четко законодательно прописать - кто является выгодоприобретателем от подвоза рабочей силы, кто берет с нее НДФЛ и кто за это должен платить", - возмущается он.

Также представитель Общественного контроля УЗ высказал мнение, что все это похоже на то, что "железнодорожники провоцируют вспышку, чтобы потом не тратиться на перевозку и избежать технического дефолта".

"Дожили", - резюмировал он.

Укрзализныця попала в скандал после запуска электричек (Фото: facebook.com/garvona)

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Укрзализныця столкнулась с серьезными финансовыми проблемами в период карантина и ей теперь грозит "гибель".

Добавим, что Укрзализныця успела оскандалиться в первое же утро после запуска поездов после 75-дневного карантина.

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Автор: Владимир Костырин