Перевіряємо якість ковбаси за допомогою горілки: результат вас точно здивує
Експерти розповіли, як можна з легкістю перевірити якість ковбаси за допомогою горілки в домашніх умовах.
Про це пише MSN.
Недобросовісні виробники для збільшення обсягу продукції і зниження її собівартості часто грішать тим, що додають в ковбасні вироби все що тільки можна.
Але спосіб визначити ненатуральність продукту можна. Для цього нам доведеться, правда, перевести трохи горілки. Але результат того вартий: ви зможете зробити висновок, купувати таку ковбасу далі або краще залишити її на полиці.
Цей спосіб добре підійде для копченої ковбаси
Прочитайте уважно склад ковбасного виробу. Якщо в ньому немає натуральних фарбувальних приправ, таких як паприка або червоний перець, приступайте до експерименту.
Для цього вам знадобиться стакан і горілка. Щоб перевірити, чи додавав виробник барвник в ковбасу, щоб надати їй товарного вигляду, опустіть шматочок ковбаси в горілку.
Зачекайте п'ять хвилин і витягніть ковбасу, а потім перемішайте розчин. Якщо він пофарбувався в червоний, рожевий або помаранчевий колір, значить до ковбаси додавали барвник, і вона точно ненатуральна.
Раніше лікарі назвали найшкідливіший сорт ковбаси, порадивши відмовитися від неї зовсім.
Також ми писали, як відрізнити справжній шоколад від підробки. Найшвидші і надійні способи.