Проверяем качество колбасы при помощи водки: результат вас точно удивит

Эксперты рассказали, как можно с легкостью проверить качество колбасы при помощи водки в домашних условиях.

Недобросовестные производители для увеличения объема продукции и снижения ее себестоимости часто грешат тем, что добавляют в колбасные изделия все что только можно.

Но способ определить ненатуральность продукта можно. Для этого нам придется, правда, перевести немного водки. Но результат того стоит: вы сможете сделать вывод, покупать такую колбасу дальше или лучше оставить ее на полке.

Этот способ хорошо подойдет для копченой колбасы

Прочитайте внимательно состав колбасного изделия. Если в нем нет натуральных красящих приправ, таких как паприка или красный перец, приступайте к эксперименту.

Для этого вам понадобится стакан и водка. Чтобы проверить, добавлял ли производитель краситель в колбасу, чтобы придать ей товарный вид, опустите кусочек колбасы в водку.

Подождите пять минут и вытащите колбасу, а затем перемешайте раствор. Если он покрасился в красный, розовый или оранжевый цвет, значит к колбасе добавляли краситель, и она точно ненатуральная.