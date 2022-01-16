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Проверяем качество колбасы при помощи водки: результат вас точно удивит

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Воскресенье 16 января 2022 12:35
Проверяем качество колбасы при помощи водки: результат вас точно удивит Фото: Как проверить качество колбасы при помощи водки (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Эксперты рассказали, как можно с легкостью проверить качество колбасы при помощи водки в домашних условиях.

Об этом пишет MSN.

Недобросовестные производители для увеличения объема продукции и снижения ее себестоимости часто грешат тем, что добавляют в колбасные изделия все что только можно.

Но способ определить ненатуральность продукта можно. Для этого нам придется, правда, перевести немного водки. Но результат того стоит: вы сможете сделать вывод, покупать такую колбасу дальше или лучше оставить ее на полке.

Этот способ хорошо подойдет для копченой колбасы

Прочитайте внимательно состав колбасного изделия. Если в нем нет натуральных красящих приправ, таких как паприка или красный перец, приступайте к эксперименту.

Для этого вам понадобится стакан и водка. Чтобы проверить, добавлял ли производитель краситель в колбасу, чтобы придать ей товарный вид, опустите кусочек колбасы в водку.

Подождите пять минут и вытащите колбасу, а затем перемешайте раствор. Если он покрасился в красный, розовый или оранжевый цвет, значит к колбасе добавляли краситель, и она точно ненатуральная.

Раньше врачи назвали самый вредный сорт колбасы, посоветовав отказаться от нее совсем.

Также мы писали, как отличить настоящий шоколад от подделки. Самые быстрые и надежные способы.

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