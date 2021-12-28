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Лікарі назвали найшкідливіший сорт ковбаси: краще відмовтеся від неї зовсім

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Вівторок 28 грудня 2021 13:00
Лікарі назвали найшкідливіший сорт ковбаси: краще відмовтеся від неї зовсім Фото: лікарі назвали найшкідливіший сорт ковбаси (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Лікарі кажуть, що корисної ковбаси не існує, але деякі сорти є особливо шкідливими, а деякі все ж можна дозволити собі в обмеженій кількості. Яку ковбасу не можна їсти зовсім, яка щоденна норма продукту, і кому він протипоказаний?

Про це пише AIF.

Яка ковбаса найшкідливіша

Медики сходяться на думці, що найнебезпечнішими є сорти копченої ковбаси, адже в них присутні продукти згоряння і радіолізу, що виробляються при копченні.

Напівкопчені ковбаси також дуже шкідливі. Адже їх спочатку варять, потім смажать, коптять, що значно збільшує кількість небезпечних речовин - канцерогенів.

Крім того такі ковбаси містять до 50% жиру, натрій.

Ліверна ковбаса також потрапила в цей список. Адже якщо раніше її виробляли з печінки, то зараз чого там тільки немає - субпродукти, сало, загусники, консерванти.

Найбезпечнішою, на думку медиків є варена ковбаса. Але і її потрібно вживати в обмеженій кількості.

Скільки можна їсти ковбаси

Медики нагадують, що ковбасу не можна перетворювати в щоденну частину раціону. Це скоріше "делікатес" і оптимальна доза - до 50 грамів на добу, але не більше.

Кому не можна їсти ковбасу

Лікарі застерігають людей з гастритом, харчовою алергією і проблемами шлунково-кишкового тракту відмовитися від вживання продукту.

Обережними потрібно бути і тим, хто страждає набряками, проблемами з нирками. Адже в ковбасі дуже багато солі.

Ковбасні вироби категорично не можна вживати:

  • дітям до трьох років;
  • людям з серцевими патологіями, подагрою, панкреатитом, холециститом, запаленням слизової оболонки шлунка, сечокам'яною хворобою, нефритом, гіпертонією.

Раніше лікарі розповіли, яка зелень вважається найшкідливішою.

Також медик назвала наслідки щоденного вживання свинини.

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