Лікарі назвали найшкідливіший сорт ковбаси: краще відмовтеся від неї зовсім

Лікарі кажуть, що корисної ковбаси не існує, але деякі сорти є особливо шкідливими, а деякі все ж можна дозволити собі в обмеженій кількості. Яку ковбасу не можна їсти зовсім, яка щоденна норма продукту, і кому він протипоказаний?

Яка ковбаса найшкідливіша

Медики сходяться на думці, що найнебезпечнішими є сорти копченої ковбаси, адже в них присутні продукти згоряння і радіолізу, що виробляються при копченні.

Напівкопчені ковбаси також дуже шкідливі. Адже їх спочатку варять, потім смажать, коптять, що значно збільшує кількість небезпечних речовин - канцерогенів.

Крім того такі ковбаси містять до 50% жиру, натрій.

Ліверна ковбаса також потрапила в цей список. Адже якщо раніше її виробляли з печінки, то зараз чого там тільки немає - субпродукти, сало, загусники, консерванти.

Найбезпечнішою, на думку медиків є варена ковбаса. Але і її потрібно вживати в обмеженій кількості.

Скільки можна їсти ковбаси

Медики нагадують, що ковбасу не можна перетворювати в щоденну частину раціону. Це скоріше "делікатес" і оптимальна доза - до 50 грамів на добу, але не більше.

Кому не можна їсти ковбасу

Лікарі застерігають людей з гастритом, харчовою алергією і проблемами шлунково-кишкового тракту відмовитися від вживання продукту.

Обережними потрібно бути і тим, хто страждає набряками, проблемами з нирками. Адже в ковбасі дуже багато солі.

Ковбасні вироби категорично не можна вживати: