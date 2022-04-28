Лікарі з'ясували, що станеться зі здоров'ям, якщо часто їсти курячі яйця

Курячі яйця - цінне джерело білка і поживних речовин, однак при їх споживанні варто бути обережними.

Про це пише Країна здоров'я.

Високий рівень холестерину

Одне яйце може дати 186 міліграмів холестерину, більше половини рекомендованих 300 міліграмів на день.

Коли ви безконтрольно вживаєте яйця, у крові починає зростати вміст ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ), так званого "поганого" холестерину.

Це може призвести до бляшок на внутрішніх стінках артерій, підвищує ризик серцевих захворювань. Якщо серце вже нездорове, кількість яєць у раціоні має бути обмеженою.

Резистентність до інсуліну

Якщо зловживати яєшнею, та ще й з беконом, ковбасами, білим хлібом, можна перевантажити підшлункову залозу. Ймовірні метаболічні порушення, зростання ваги, жирових відкладень.

Подібні відхилення стають передумовами виникнення резистентності до інсуліну - гормону, що контролює вміст цукру в крові. Це може призвести до предіабету, діабету 2 типу.

Проблеми із травленням

Якщо їсти забагато яєць, може виникати здуття живота, болі, метеоризм.

Крім того, яйця можуть провокувати погіршення самопочуття у людей, які мають хронічний холецистит чи панкреатит.