Лікарі назвали фрукт, який може замінити три яйця
Лікарі розповіли про суперфрукт, який є найбільш поживним фруктом в світі. Багато дієтологів кажуть, що він здатний замінити разом три яйця.
Про це повідомила американський лікар Люсія Гарсіа, пише Quora.
Йдеться про авокадо - висококалорійний фрукт з високим вмістом жиру. У 100 грамах авокадо міститься близько 160 калорій і 15 грамів жиру. У той час як калорійність звичайних фруктів становить від 30 до 90 калорій на 100 грамів, а вміст жиру в основному не перевищує 1%.
Авокадо насичує, але від нього не набирають вагу
Авокадо багатий харчовими волокнами. Харчові волокна набухають у воді, що збільшує відчуття ситості і перешкоджає засвоєнню жиру і калорій.
Це суперфрукт, відомий як "лісова сметана". У Латинській Америці місцеві жителі часто вживають в їжу авокадо.
Авокадо також містить:
- вітамін А,
- вітамін С,
- Вітамін Е,
- вітаміни групи В,
- мінерали, такі як калій, кальцій, залізо, магній, фосфор, натрій, цинк, мідь, марганець і селен.
"Багато дієтологів вважають, що "один авокадо дорівнює трьом яйцям". Всесвітня енциклопедія оцінює авокадо як найбільш поживний фрукт", - додала лікар.
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