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Лікарі назвали фрукт, який може замінити три яйця

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Середа 20 квітня 2022 14:33
Лікарі назвали фрукт, який може замінити три яйця Фото: найкорисніший фрукт, який замінює яйця (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Лікарі розповіли про суперфрукт, який є найбільш поживним фруктом в світі. Багато дієтологів кажуть, що він здатний замінити разом три яйця.

Про це повідомила американський лікар Люсія Гарсіа, пише Quora.

Йдеться про авокадо - висококалорійний фрукт з високим вмістом жиру. У 100 грамах авокадо міститься близько 160 калорій і 15 грамів жиру. У той час як калорійність звичайних фруктів становить від 30 до 90 калорій на 100 грамів, а вміст жиру в основному не перевищує 1%.

Авокадо насичує, але від нього не набирають вагу

Авокадо багатий харчовими волокнами. Харчові волокна набухають у воді, що збільшує відчуття ситості і перешкоджає засвоєнню жиру і калорій.

Це суперфрукт, відомий як "лісова сметана". У Латинській Америці місцеві жителі часто вживають в їжу авокадо.

Авокадо також містить:

  • вітамін А,
  • вітамін С,
  • Вітамін Е,
  • вітаміни групи В,
  • мінерали, такі як калій, кальцій, залізо, магній, фосфор, натрій, цинк, мідь, марганець і селен.

"Багато дієтологів вважають, що "один авокадо дорівнює трьом яйцям". Всесвітня енциклопедія оцінює авокадо як найбільш поживний фрукт", - додала лікар.

Раніше експерт розповіла, який жирний продукт може стати секретом довголіття.

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