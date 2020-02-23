ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Провал TVORCHI на Нацвідборі: Джамала розповіла про проблеми гурту

STYLERЖиття    23.02.2020 - 17:47
Провал TVORCHI на Нацвідборі: Джамала розповіла про проблеми гурту
TVORCHI (фото: instagram.com/tvorchi_official)

Джамала висловилася про проблеми гурту TVORCHI на Нацвідборі на Євробачення 2020

Євробачення 2020 пройде в середині травня. Вчора, 22 лютого, стало відомо, що Україну на пісенному конкурсі буде представляти гурт GO_A, який впевнено здобув перемогу у фіналі Нацвідбору.

При цьому для багатьох слухачів несподіванкою став провал TVORCHI, які спочатку вважалися одними з лідерів Національного відбору, оскільки добре себе зарекомендували в півфіналі.

Після виступу групи TVORCHI журі їм поставили всього лише 2 бали. При цьому глядачі були розчаровані виступом колективу. Вони оцінили TVORCHI в 3 бали. Це було пов'язано з тим, що на виступі було чути, що вокаліст не потрапляє в музику.

Українська співачка Джамала, яка раніше також була членом журі Нацвідбору на Євробачення, зазначила, що гурт TVORCHI їй подобається, але проблема в тому, що у вокаліста недостатньо навичок співу. Про це вона розповіла в бэкстейджі на фіналі Нацвідбору.

При цьому вона заявила, що гурт до неї звертався за допомогою, але за тиждень підтягнути вокал просто неможливо. Хлопці питали у співачки, що взагалі можливо зробити і Джамала їм сказала, що може проконсультувати їх.

Співачка розповіла, що по скайпу вона багато чого їм порадила. При цьому вона намагалася вмістити програму за півроку в 40 хвилин. Але для вокаліста TVORCHI це було складно, оскільки він фармацевт, а не професійний співак.

Нагадаємо, що за словами гурту, вони так погано виступили у фіналі Нацвідбору, оскільки їм вимкнули музику в навушники.

Вєрка Сердючка "взірвала" фінал Нацвідбору на Євробачення 2020: яскраве відео Названий головний претендент на Євробачення від Росії
Новини України НацвідбірЄвробачення 2020
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся