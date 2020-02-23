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Провал TVORCHI на Нацотборе: Джамала рассказала о проблемах группы

STYLERЖизнь    23.02.2020 - 17:47
Провал TVORCHI на Нацотборе: Джамала рассказала о проблемах группы
TVORCHI (фото: instagram.com/tvorchi_official)

Джамала высказалась о проблемах группы TVORCHI на Нацотборе на Евровидение 2020

Евровидение 2020 пройдет в середине мая. Вчера, 22 февраля, стало известно, что Украину на песенном конкурсе будет представлять группа GO_A, которая уверенно одержала победу в финале Нацотбора.

При этом для многих слушателей неожиданностью стал провал TVORCHI, которые изначально считались одними из лидеров Национального отбора, поскольку хорошо себя зарекомендовали в полуфинале.

После выступления группы TVORCHI жюри им поставили всего лишь 2 балла. При этом зрители также были разочарованы выступлением коллектива. Они оценили TVORCHI в 3 балла. Это было связано с тем, что на выступлении было слышно, что вокалист не попадает в музыку.

Украинская певица Джамала, которая ранее также была членом жюри Нацотбора на Евровидение, отметила, что группа TVORCHI ей нравится, но проблема в том, что у вокалиста недостаточно навыков пения. Об этом она рассказала в бэкстейдже на финале Нацотбора.

При этом она заявила, что группа к ней обращалась за помощью, но за неделю подтянуть вокал просто невозможно. Парни спрашивали у певицы, что вообще возможно сделать и Джамала им сказала, что может проконсультировать их.

Певица рассказала, что по скайпу она много чего им посоветовала. При этом она постаралась вместить программу за полгода в 40 минут. Но для вокалиста TVORCHI это было сложно, поскольку он фармацевт, а не профессиональный певец.

Напомним, что по словам группы, они так плохо выступили в финале Нацотбора, поскольку им отключили музыку в наушники

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