Протухлі яйця: під Києвом дітей в школах годують зіпсованими продуктами (відео)

Під Києвом дітей годують гіршими продуктами за "кращу" ціну. Постачальник шкільної їжі за 20% "відкату" годує дітей майже списаними продуктами. Про це йдеться у сюжеті програми "Гроші".

Колишній бухгалтер підприємства КП "Дитяче харчування" Оксана Розумна розповіла про схеми, на яких заробляються мільйони гривень.

Півроку тому директор підприємства Валерій Смирнов був затриманий, коли отримував хабар. Його звільнили і через деякий час він знову був призначений головою КП "Дитяче харчування".

Харчування в школах: під Києвом дітям дають списані продукти (відео: YouTube/ ГРОШІ)

При цьому Смирнов продовжує давати чиновникам гроші, які він краде на дитячих обідах. На "відкатах" компанія за рік заробляє близько 9 млн гривень.

Компанія не тільки обкрадала дітей 1-4 класів, але і отруювало їх, оскільки постачало неякісні продукти.

Заступник голови відділу освіти Києво-Святошинської РДА Анатолій Драчук заявив, що з поліції йому нічого не приходило щодо затримання Смирнова. Тому підстав не підписувати документ не було.

Нагадаємо, що дружина президента України Олена Зеленська заявила, що в одному з напрямків своєї діяльності вона бачить себе в профілактиці хвороб, фізичній активності та правильному харчуванні. Вона вже ініціювала проведення першого круглого столу з приводу поліпшення харчування в школах.