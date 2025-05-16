Против блогерши Анны Алхим открыли три уголовных дела, одно из них - за госизмену

Скандал вокруг блогерши Анны Алхим, которая публично ссорилась с Еленой Мандзюк из-за украинского языка, получил продолжение. Оказалось, что против нее завели уголовное производство.
Об этом РБК-Украина сообщили в Департаменте коммуникаций НПУ.
Так, правоохранители открыли три уголовных производства.
"В отношении Анны Буряченко открыли три уголовных производства по трем статьям - 161, 111 и 346 Уголовного кодекса Украины", - сообщили в Департаменте коммуникаций НПУ.
Отметим, что 111 статья касается государственной измены. Вскоре производством по этой статье займется СБУ.
Сама блогерша отреагировала на эту информацию на своей странице в Telegram. Она разместила "шутку" об обысках.
Недавно блогерша Мандзюк публично возмутилась тем, что Алхим "закатывала глаза", когда на крестинах детей Стаси Макеевой ее попросили спеть украинскую песню. До того она неоднократно ссорилась с подписчиками из-за российских песен, под которые записывает свои Stories и посты в Instagram.
Критика Мандзюк спровоцировала Алхим на эмоциональный ответ. Она пыталась пристыдить тех, кто высказался против нее. Также Анна советовала хейтерам "умыться святой водой".
"Аня, иди на х*й еще раз. Слышать "как это быть украинцем" от ху*ни, которая любит Путина, них*я не делает для победы Украины, и в то же время является главной шал*вой улицы - это фарс. Пошла ты на х*й со всеми своими у*банами. У тебя в комментариях - отбор на деградантов, таких как ты. Знать тебя, следить за тобой - это, бл*ть, себя не уважать. Поэтому еще раз - пошла ты", - отреагировала на это Елена.
После этого Мандзюк рассказывала, что получает от фанов Алхим угрозы. Также блогерша призвала СБУ обратить внимание на действия Анны.
До этого Алхим также "отметилась" словами о русском языке и песнях артистов из страны-агрессора. В конце 2023 года блогерша устроила "новогодний корпоратив", анонс которого возмутил сеть, ведь до этого она неоднократно слушала на камеру песни Asti (которая молчит о войне и работает в РФ) и рассказывала о российском сериале "Слово пацана".
"Понимаете, если я выйду на сцену и начну говорить на украинском, - это будет лицемерие. Если я скажу, что "Слово пацана" не смотрите, это плохо. Асти не слушайте, - это плохо, это будет ложь, потому что я ее слушала и буду слушать", - утверждала Анна.
Также Алхим обозвала жителей запада Украины "заводом де*илов". Тогда блогерша была возмущена тем, что люди из Ровенской, Волынской, Тернопольской, Хмельницкой, Львовской и Закарпатской областей общаются на украинском языке и не хотят слушать русский.
Кроме этого, в 2024 году Алхим потанцевала под русскую музыку возле аллеи погибших воинов. Затем она заявила, что не видела, где записывает видео, а просто "радовалась снегу".
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