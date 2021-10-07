Зірковий шеф-кухар дав рецепт страви з гарбуза, яку ви точно ще не пробували

Для багатьох українських господинь гарбуз - продукт специфічний. Багато хто вважає, що крім гарбузової каші, знайомої всім з дитинства, і максимум соку приготувати з "круглого огірка" (як колись називали гарбуз) більше не можна нічого. Але це, виявляється, зовсім не так!

Відомий шеф-кухар з шоу "Пекельна кухня" Алекс якутов поділився на сайті "Нового каналу" рецептом страви з гарбуза, яку ви точно ще не пробували.

Отже. Як же приготувати смачний дієтичний стейк, якщо під рукою немає м'яса? Та дуже просто. Просто дотримуйтесь цього рецепту. Інгредієнти: гарбуз - 250 г

вершки - 250 г

сир страчателла - 250 г

олія - 20 г Ось так виглядає сир страчателла (фото: wikipedia.org) Інгредієнти для морквяного крему: цибуля - 150 г

часник - 50 г

морква - 150 г

гарбуз - 650 г

куркума - 15 г

солі, цукру - по 2 г Приготування Спочатку цибулю, часник, моркву обсмажте на олії. Додайте гарбуз, куркуму, вершки, сіль, перець. Протушкуйте всі інгредієнти, а потім збийте їх в блендері. Виріжте 250 грамів гарбуза у формі півмісяця. Посоліть, поперчіть, змастіть рослинним маслом. Поставте гарбуз в розігріту до 180 градусів духовку на 10 хвилин. Дістаньте з духовки і ще раз змастіть маслом. Викладіть на тарілку сир страчателла. Зверху покладіть запечений гарбуз. Збоку - морквяний крем. І насолоджуйтеся вишуканою стравою! Стейк з гарбуза дуже смачний (фото: novy.tv)