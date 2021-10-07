ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом легендарного американського печива: просто і смачно!

Новость на русском →
Четвер 07 жовтня 2021 21:29
Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом легендарного американського печива: просто і смачно! Рецепт шоколадного печива від Ектора Хіменеса-Браво (колаж РБК-Україна)_
Автор: Юлія Бойко

Американське шоколадне печиво приготувати дуже просто. Рецепт цих ласощів представив колумбійський кухар і суддя шоу МастерШеф Ектор Хіменес-Браво.

Покроковий рецепт приготування кулінар опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Для приготування печива візьміть такі інгредієнти:

  • Вершкове масло - 150 грамів
  • Коричневий цукор - 150 грамів
  • Мелений фундук - 2 чайних ложки
  • Яйця - 2 штуки
  • Борошно - 300 грамів
  • Розпушувач - 0,5 чайних ложки
  • Шоколад 300-350 грамів
  • Сіль

Відзначимо, що шоколад попередньо потрібно подрібнити на маленькі шматочки.

Покроковий рецепт приготування:

З'єднайте всі сухі інгредієнти в мисці, перемішайте. Додайте розм'якшене масло і введіть яйце. Перемішайте руками. Зробіть з тіста ковбаску, загорніть її в плівку, як на відео, і покладіть в холодильник на 30 хвилин. Увімкніть духовку на 170 градусів, наріжте на шматочки ковбаску і готуйте 20 хвилин в духовці. Приємного вам апетиту!

Як ми раніше писали, Ектор Хіменес-Браво представив незвичайний рецепт огірків.

Читайте РБК-Україна в Google News
Эктор Хименес-Браво
LITE
Свято 7 жовтня: що потрібно зробити в цей особливий день, у кого день ангела
Свято 7 жовтня: що потрібно зробити в цей особливий день, у кого день ангела