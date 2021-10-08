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Простий рецепт смачної гарбузової граноли, яку потрібно їсти восени (відео)

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П'ятниця 08 жовтня 2021 13:20
Простий рецепт смачної гарбузової граноли, яку потрібно їсти восени (відео) Простий рецепт гарбузової граноли
Автор: Дмитрий Войналович

Всі знають, що гарбуз володіє неймовірним набором корисних речовин, вітамінів і мікроелементів. Тому і не дивно, що він з давніх-давен користується популярністю у господинь, які готують з нього купу різних смачних страв.

Одна з них - гарбузова гранола, яку ви просто зобов'язані їсти восени, частуючи також усю свою родину.

Як приготувати смачну і корисну гранолу з гарбуза у домашніх умовах, показала і розповіла відомий фудблогер Анастасія Солопій у своєму Instagram.

Отож, для того, аби приготувати смачну "пряну і осінню" гранолу з гарбуза, вам знадобляться такі інгредієнти:

  • 300 г вівсяних пластівців/плющеної вівсянки
  • 200 г запеченого гарбуза
  • 70 г меду
  • 30 г олії (соняшникової/кокосової/оливкової)
  • 20 г гарбузового насіння
  • 50 г горіхів (фундук/кеш'ю)
  • 50 г родзинок
  • одна чайна ложка кориці
  • пів чайної ложки мускатного горіха

Покроковий рецепт приготування гарбузової граноли

Для початку гарбуз треба помити, вибрати серцевинку, нарізати шматочками і запекти при температурі 200 градусів (в залежності від розмірів шматочків гарбуза, тримати у духовці потрібно 25-40 хвилин).

Потім зніміть шкірку і підготуйте 200 г м’якоті.

До гарбуза додайте мед та олію, перетріть блендером в пюре.

Додайте в це пюре вівсянку, корицю, мускатний горіх і ретельно все перемішайте.

Горіхи подрібніть, а потім додайте їх та гарбузове насіння у вівсяну суміш.

Викладіть гранолу на застелене папером деко і відправте у розігріту до 160 градусів духовку на 40 хв. Не забувайте перемішувати кожні 10 хвилин.

За 10 хвилин до готовності додайте попередньо замочені в кип’ятку родзинки.

Таку гранолу, каже кулінар, можна зберігати в закритій банці до двох тижнів.

Раніше зірковий шеф-кухар дав рецепт страви з гарбуза, яку ви точно ще не пробували.

Також Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом легендарного американського печива.

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