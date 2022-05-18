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Простий рецепт морозива "заморожений сік": діти будуть в захваті

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Середа 18 травня 2022 17:19
Простий рецепт морозива "заморожений сік": діти будуть в захваті Як приготувати морозиво (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Зовсім скоро настане літо наближається та пора смачного морозива. Одним із найулюбленіших дітей є заморожений сік. Його з легкістю можна приготувати вдома.

Рецептом приготування поділились на сайті shuba.life.

Для фруктового замороженого соку на 4 порції потрібно:

  • полуниця (або інший фрукт) - 400 г;
  • цукор - 2 ст. л;
  • вода - 150 г;
  • сік лимонний - 2 ч. л.

Покрокова інструкція:

Спочатку у невеликій каструлі потрібно нагріти воду та розчинити у ній цукор, а потім додати лимонний сік.

Після цього полуницю варто добре промити та очистити, розчавити у пюре. Далі додайте у полуницю цукровий сироп.

Вилийте суміш у форми для морозива, поставте в морозилку на 1 годину. Зазначимо, якщо у вас немає форми для морозива, ви можете скористатися пластиковим стаканчиком.

Далі у трохи підмерзле морозиво потрібно вставити дерев'яні палички та поставте в морозилку на 2-3 години.

Зазначимо, якщо морозиво складно витягти із форми після застигання, можна опустити формочки у гарячу воду на кілька секунд. Однак це варто робити дуже швидко.

Раніше ми повідомляли, як приготувати за кілька хвилин морозиво Пломбір вдома без морожениці.

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