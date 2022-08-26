Простий хліб в мікрохвильовці за 5 хвилин: його можна давати навіть малюкам
Вдома закінчився хліб і до сніданку або вечері немає ні шматочка. І вийти в магазин - зовсім не варіант. Є дуже просте рішення - зробити швидкий хліб в мікрохвильовій печі за 5 хвилин. Вам знадобиться мінімум інгредієнтів, а ще такий хліб можна дати зовсім маленькій дитині.
Як зробити такий хліб за 5 хвилин в мікрохвильовці - читайте в рецепті нижче.
Повітряний хліб для дорослих
Інгредієнти:
- Кефір - 50 мл
- Яйце - 1 шт.
- Вівсяні висівки (вівсяне борошно) - 30 г
- Розпушувач - 3 г
- Щіпка солі
- Трави на смак
Спосіб приготування:
Розбийте яйце і добре перемішайте його з кефіром. Потім додайте інші інгредієнти та добре вимішайте масу до однорідності. Трави та спеції можна додати будь-які - на ваш смак.
Візьміть відповідну форму (скляна вогнетривка піала), змастіть її трохи маслом і вилийте туди тісто.
Поставте в мікрохвильову піч на 5 хвилин. Готовий хліб використовуйте для бутерброда або сніданку.
Дієтичний хліб для самих маленьких
Інгредієнти:
- Яйце - 1 шт.
- Вівсяне борошно - 3 ст. ложки
- Оливкова олія extra virgin - 1 ст. ложка
- Розпушувач - ½ ст. ложки
Спосіб приготування:
Збийте яйце, додайте борошно, потім рослинну олію і розпушувач. Все добре перемішайте. Налийте в форму і поставте в мікрохвильову піч на 2 хвилини на максимальну потужність.
Дайте хлібу охолонути й можна їсти. Такий хліб підійде навіть зовсім маленьким дітям. Для діток від 2 років можна додавати дрібку солі.
Фото: простий хліб в мікрохвильовці за 5 хвилин
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