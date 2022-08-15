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Готуємо томатну пасту на зиму своїми руками: вийде смачніше магазинної

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Понеділок 15 серпня 2022 21:31
Готуємо томатну пасту на зиму своїми руками: вийде смачніше магазинної Фото: як зробити томатну пасту самостійно (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Томатна паста злетіла в ціні в українських магазинах. І частина товару зараз в супермаркетах - імпортна. Це пов'язано з окупацією Херсонської області, з якої помідори постачають в усі інші регіони, а також на заводи з виробництва томатного соку і пасти.

Томатну пасту можна приготувати самостійно за дуже простим рецептом. Як це зробити - читайте в матеріалі нижче.

Інгредієнти:

  • Помідори - 5 кг
  • Цибуля - 1-2 шт.
  • Лавровий лист - 1 шт.
  • Цукор - 2,5 ст. ложки
  • Сіль - 2,5 ч. ложки
  • Оцет - 2,5 ст. ложки

Перший спосіб

Помідори потрібно добре помити та зрізати всі зіпсовані частини або пом'ятості. Вибирайте стиглий і м'ясисті помідори для пасти.

Опустіть помідори на 5 хвилин в окріп, а потім видаліть плодоніжки та шкірку. Потім подрібніть помідори та цибулю. Складіть все в каструлю і поставте тушкуватися на 5-10 хвилин. Потім злийте сік.

Овочі подрібніть до однорідного стану за допомогою блендера або м'ясорубки. Додайте цукор і сіль. Знову викладайте в каструлю і додавайте лавровий лист. За бажанням і смаком можна використовувати запашний перець, перець чилі, сушений кріп або петрушку.

Варіть пасту на невеликому вогні до бажаної густоти - від 2 до 3 годин. В кінці варіння додайте оцет.

Простерилізуйте банки та кришки. Гарячу томатну пасту розлийте по банках і закатайте кришками. Зберігати можна без холодильника. Пам'ятайте, що цукор, сіль і оцет - обов'язкові інгредієнти, бо вони допомагають пасті зберігається довше.

Другий спосіб

Помідори миємо, сушимо, віджимаємо на соковижималці. Готовий сік заливаємо в поліетиленовий пакет і підвішуємо на ніч, щоб зійшла зайва рідина.

Вранці густу пюреобразну масу викладаємо в алюмінієву каструлю і ставимо на вогонь. Доводимо до кипіння, додаємо сіль і варимо ще 15 хвилин.

Пасту потрібно весь час помішувати, щоб вона не пригорала і не "стріляла". Вогонь потрібно зменшити.

Готову пасту розкладаємо по сухим підготовленим банкам і швидко закриваємо. Тримаємо під ковдрою ще 6 годин, а потім відправляємо в комору на зберігання.

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