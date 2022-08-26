Простой хлеб в микроволновке за 5 минут: его можно давать даже малышам
В доме закончился хлеб и к завтраку или ужину нет ни кусочка. И выйти в магазин - совсем не вариант. Есть очень простое решение - сделать быстрый хлеб в микроволновой печи за 5 минут. Вам понадобится минимум ингредиентов, а еще такой хлеб можно дать совсем маленькому ребенку.
Как сделать такой хлеб за 5 минут в микроволновке - читайте в рецепте ниже.
Воздушный хлеб для взрослых
Ингредиенты:
- Кефир - 50 мл
- Яйцо - 1 шт.
- Овсяные отруби (овсяная мука) - 30 г
- Разрыхлитель - 3 г
- Щепотка соли
- Травы по вкусу
Способ приготовления:
Разбейте яйцо и хорошо перемешайте его с кефиром. Потом добавьте остальные ингредиенты и хорошо вымешайте массу до однородности. Травы и специи можно добавить любые - на ваш вкус.
Возьмите подходящую форму (стеклянная огнеупорная пиала), смажьте ее немного маслом и вылейте туда тесто.
Поставьте в микроволновую печь на 5 минут. Готовый хлеб используйте для бутерброда или завтрака.
Диетический хлеб для самых маленьких
Ингредиенты:
- Яйцо - 1 шт.
- Овсяная мука - 3 ст. ложки
- Оливковое масло extra virgin - 1 ст. ложка
- Разрыхлитель - ½ ст. ложки
Способ приготовления:
Взбейте яйцо, добавьте муку, потом растительное масло и разрыхлитель. Все хорошо перемешайте. Налейте в форму и поставьте в микроволновую печь на 2 минуты на максимальную мощность.
Дайте хлебу остыть и можно есть. Такой хлеб подойдет даже совсем маленьким детям. Для деток от 2 лет можно добавлять щепотку соли.
Фото: Простой хлеб в микроволновке за 5 минут
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