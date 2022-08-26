Простой хлеб в микроволновке за 5 минут: его можно давать даже малышам

В доме закончился хлеб и к завтраку или ужину нет ни кусочка. И выйти в магазин - совсем не вариант. Есть очень простое решение - сделать быстрый хлеб в микроволновой печи за 5 минут. Вам понадобится минимум ингредиентов, а еще такой хлеб можно дать совсем маленькому ребенку.

Как сделать такой хлеб за 5 минут в микроволновке - читайте в рецепте ниже.

Воздушный хлеб для взрослых

Ингредиенты:

Кефир - 50 мл

Яйцо - 1 шт.

Овсяные отруби (овсяная мука) - 30 г

Разрыхлитель - 3 г

Щепотка соли

Травы по вкусу

Способ приготовления:

Разбейте яйцо и хорошо перемешайте его с кефиром. Потом добавьте остальные ингредиенты и хорошо вымешайте массу до однородности. Травы и специи можно добавить любые - на ваш вкус.

Возьмите подходящую форму (стеклянная огнеупорная пиала), смажьте ее немного маслом и вылейте туда тесто.

Поставьте в микроволновую печь на 5 минут. Готовый хлеб используйте для бутерброда или завтрака.

Диетический хлеб для самых маленьких

Ингредиенты:

Яйцо - 1 шт.

Овсяная мука - 3 ст. ложки

Оливковое масло extra virgin - 1 ст. ложка

Разрыхлитель - ½ ст. ложки

Способ приготовления:

Взбейте яйцо, добавьте муку, потом растительное масло и разрыхлитель. Все хорошо перемешайте. Налейте в форму и поставьте в микроволновую печь на 2 минуты на максимальную мощность.

Дайте хлебу остыть и можно есть. Такой хлеб подойдет даже совсем маленьким детям. Для деток от 2 лет можно добавлять щепотку соли.

Фото: Простой хлеб в микроволновке за 5 минут