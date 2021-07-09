Просто болото і ніхто не купається: в Одесі туристи показали відео з пляжу

У Одеси пляжі страждають від нашестя водоростей. На поверхні води плаває буквально зелений килим.

Так, на ролику відпочивальниця попереджає не їхати на пляж Аркадія.

"Подивіться, що твориться. Просто болото. Ніхто не купається", – сказала жінка.

Також інші очевидці кажуть, що водорості моторошно смердять і займають площу аж на 100 метрів від берега.

"Напевно, гіршого пляжу просто не існує", – каже чоловік.

Водорості заполонили одеські пляжі Лузанівка, Продмаш, Ланжерон і Отрада.

Оскільки найближчим часом температура води в морі продовжить підвищуватися через спекотну погоду, це лише сприятиме розмноженню водоростей.

Температура води в морі продовжує підвищуватись, тому це тільки сприяє розмноженню водоростей.

У коментарях користувачі пишуть, що таке трапляється кожного року, і від цього не вберегтись.