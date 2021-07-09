Просто болото і ніхто не купається: в Одесі туристи показали відео з пляжу
У Одеси пляжі страждають від нашестя водоростей. На поверхні води плаває буквально зелений килим.
Відео аномалії опублікували в Telegram-каналі "ТРУХА Харьков".
Так, на ролику відпочивальниця попереджає не їхати на пляж Аркадія.
"Подивіться, що твориться. Просто болото. Ніхто не купається", – сказала жінка.
Також інші очевидці кажуть, що водорості моторошно смердять і займають площу аж на 100 метрів від берега.
"Напевно, гіршого пляжу просто не існує", – каже чоловік.
Водорості заполонили одеські пляжі Лузанівка, Продмаш, Ланжерон і Отрада.
Оскільки найближчим часом температура води в морі продовжить підвищуватися через спекотну погоду, це лише сприятиме розмноженню водоростей.
Температура води в морі продовжує підвищуватись, тому це тільки сприяє розмноженню водоростей.
У коментарях користувачі пишуть, що таке трапляється кожного року, і від цього не вберегтись.
- Щороку таке, він цього не застрахуєшся
- Зараз на Лузанівці море чисте. Але вчора було брудне
- На Аркадії завжди таке
- Скільки пам'ятаю, то таке болото було завжди
- На Аркадії майже завжди брудна вода. Навіщо взагалі там купатися?
- Навіщо потрібен такий відпочинок в Одесі з такими пляжами і цінами на готелі та апартаменти
- Нічого не змінюється за 20 років, як була Аркадія в Одесі брудна, так і залишилося.
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