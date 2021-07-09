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Просто болото і ніхто не купається: в Одесі туристи показали відео з пляжу

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Одеса, П'ятниця 09 липня 2021 17:48
Просто болото і ніхто не купається: в Одесі туристи показали відео з пляжу Колаж РБК-Україна:
Автор: Тетяна Самарук

У Одеси пляжі страждають від нашестя водоростей. На поверхні води плаває буквально зелений килим.

Відео аномалії опублікували в Telegram-каналі "ТРУХА Харьков".

Так, на ролику відпочивальниця попереджає не їхати на пляж Аркадія.

"Подивіться, що твориться. Просто болото. Ніхто не купається", – сказала жінка.

Також інші очевидці кажуть, що водорості моторошно смердять і займають площу аж на 100 метрів від берега.

"Напевно, гіршого пляжу просто не існує", – каже чоловік.

Водорості заполонили одеські пляжі Лузанівка, Продмаш, Ланжерон і Отрада.

Оскільки найближчим часом температура води в морі продовжить підвищуватися через спекотну погоду, це лише сприятиме розмноженню водоростей.

Температура води в морі продовжує підвищуватись, тому це тільки сприяє розмноженню водоростей.

У коментарях користувачі пишуть, що таке трапляється кожного року, і від цього не вберегтись.

  • Щороку таке, він цього не застрахуєшся
  • Зараз на Лузанівці море чисте. Але вчора було брудне
  • На Аркадії завжди таке
  • Скільки пам'ятаю, то таке болото було завжди
  • На Аркадії майже завжди брудна вода. Навіщо взагалі там купатися?
  • Навіщо потрібен такий відпочинок в Одесі з такими пляжами і цінами на готелі та апартаменти
  • Нічого не змінюється за 20 років, як була Аркадія в Одесі брудна, так і залишилося.

Раніше ми повідомляли, що Азовського моря в Приморську туристів налякали змії, що плавають у воді.

Також пляжі Одеси атакували полчища жуків.

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Одеса пляж море
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