ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Пляжі Одеси атакували полчища жуків! Погляньте на ці фото

Новость на русском →
Одеса, Четвер 08 липня 2021 12:47
Пляжі Одеси атакували полчища жуків! Погляньте на ці фото Одеські пляжі атакують сонечка (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

На пляжах Одеси з'явилися полчища всім відомих жуків - сонечок. Вони заполонили собою весь морський берег так, що пройти до моря неможливо.

Про це повідомила Катерина Гончар у групі Travel Mama на Facebook.

Жінка зазначила, що жуки помічені на відомому пляжі "Дельфін".

"В Одесі на пляжі. Атака сонечок, - підписала вона фото.

Пляжі Одеси атакували полчища жуків! Погляньте на ці фотоПляжі Одеси атакували полчища жуків! Погляньте на ці фотоВ Одесі на пляжі полчища сонечок (facebook.com/groups)

У коментарях користувачі відзначили, що ці жуки кусаються і, якщо вони атакують пляж, значить їдять якусь живність.

  • Значить їдять якусь живність.
  • Вони кусаються!
  • Чула про це явище з бедриками і не тільки. Там бувають нашестя різних комах. Неочікувано з'являються і так само зникають різко.

Для довідки

Сонечко - це дуже небезпечний шкідник. Небезпечне сонечко у великій кількості знищує не тільки шкідливих комах, а й корисних. Більш того, воно, подібно колорадському жуку, може пошкоджувати картоплю, плодові дерева і навіть кусати людей.

Серед різноманіття видів сонечок практично всі є хижаками і у великих кількостях поїдають тлю і кліщів. З "задоволенням" вони харчуються дрібними гусеницями, яйцями метеликів і лялечками інших комах.

Як ми писали раніше, відомий український курорт вже три дні знаходиться під водою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса курорт
LITE
Синоптики розповіли, коли спека в Україні досягне 35-градусного піку
Синоптики розповіли, коли спека в Україні досягне 35-градусного піку